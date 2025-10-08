Cambio en la dirección del SAG a semanas del inicio de la temporada agrícola

José Guajardo deja el cargo tras solicitud del Ministerio de Agricultura. Asume en su reemplazo el actual jefe de Control de Fronteras, Óscar Camacho Inostroza.

El Ministerio de Agricultura solicitó la renuncia de José Guajardo Reyes como director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la cual se hizo efectiva desde este miércoles.

En un comunicado, la cartera indicó que “Guajardo asumió el 1 de agosto de 2023, tras su nombramiento mediante concurso de Alta Dirección Pública (ADP).” Respecto a los motivos, el Ministerio indicó que “la decisión se adoptó tras un análisis de la gestión del Servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales”.

Luego de su salida, asumirá como director subrogante del organismo Óscar Camacho Inostroza, actual jefe de la División de Control de Fronteras.

Este cambio en el SAG busca fortalecer la gestión del organismo para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola, especialmente durante la temporada de exportaciones, afirmó la ministra Ignacia Fernández.

Además, afirmó que confía “en que la experiencia y trayectoria de Óscar Camacho permitirán dar continuidad y estabilidad a la gestión del servicio, en beneficio del país y de sus agricultores”.