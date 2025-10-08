Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram

Cambio en la dirección del SAG a semanas del inicio de la temporada agrícola

José Guajardo deja el cargo tras solicitud del Ministerio de Agricultura. Asume en su reemplazo el actual jefe de Control de Fronteras, Óscar Camacho Inostroza.

El Ministerio de Agricultura solicitó la renuncia de José Guajardo Reyes como director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la cual se hizo efectiva desde este miércoles.

En un comunicado, la cartera indicó que “Guajardo asumió el 1 de agosto de 2023, tras su nombramiento mediante concurso de Alta Dirección Pública (ADP).” Respecto a los motivos, el Ministerio indicó que “la decisión se adoptó tras un análisis de la gestión del Servicio y responde a la necesidad de fortalecer la conducción del SAG, asegurar una temporada agrícola exitosa y resguardar la imagen de Chile en los mercados internacionales”.

Luego de su salida, asumirá como director subrogante del organismo Óscar Camacho Inostroza, actual jefe de la División de Control de Fronteras.

Este cambio en el SAG busca fortalecer la gestión del organismo para enfrentar con mayor eficacia los desafíos sanitarios y comerciales del sector agrícola, especialmente durante la temporada de exportaciones, afirmó la ministra Ignacia Fernández.

Además, afirmó que confía “en que la experiencia y trayectoria de Óscar Camacho permitirán dar continuidad y estabilidad a la gestión del servicio, en beneficio del país y de sus agricultores”.

Noticias Relacionadas

¿Es posible evitar los conflictos de interés?

Todas las profesiones requieren de un conjunto de reglas y normas de conducta que nos permitan actuar y ejercerl
Leer más

China celebra Año Nuevo Lunar con la mayoría de las normas COVID levantadas y las cerezas chilenas como protagonistas

En toda China se celebró el domingo el Año Nuevo Lunar con grandes reuniones familiares y multitud
Leer más

Actores clave de la industria  se reúnen en Enagro 2023

Ivan Marambio, presidente de Frutas de Chile en entrevista con Mundoagro resaltó la importancia de la aprobaci
Leer más

SÉ EL PRIMERO EN ENTERARTE

Recibe nuestro contenido antes.
Suscríbete a nuestras actualizaciones

Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram
Linkedin Facebook X-twitter Tiktok Youtube Instagram

Contacto

San Sebastián 2881, Oficina 307, Las Condes – Santiago de Chile

info@mundoagro.io