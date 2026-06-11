Canal de Panamá ajustará calado máximo para buques Neopanamax desde julio ante la amenaza de un fenómeno de El Niño fuerte

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que el límite permitido en las esclusas ampliadas pasará a 15,09 metros a partir del 3 de julio. La medida busca blindar el recurso hídrico de los lagos Gatún y Alajuela sin alterar el número de tránsitos diarios estipulados.

Junio 11, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La administración del Canal de Panamá informó de manera oficial a las compañías navieras que, a partir del próximo 3 de julio de 2026, el calado máximo permitido para las embarcaciones que transiten por las esclusas Neopanamax se ajustará a 15,09 metros (49,5 pies). La disposición técnica se fundamenta en los niveles actuales y proyectados de los embalses, respondiendo a una rigurosa planificación operativa destinada a garantizar la sostenibilidad hídrica de la vía interoceánica de 82 kilómetros.

Desde la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) detallaron las razones de esta restricción estacional: «El ajuste estacional de calado no implica modificaciones en el número de tránsitos diarios y su impacto se reduce a menos del 1,7 % de los buques neopanamax que transitan por el Canal». Con esto, la institución busca mitigar los temores de la cadena logística global, asegurando que el flujo comercial diario mantendrá su regularidad.

Lecciones del pasado y proyecciones hasta 2027

La decisión se suma a una serie de acciones de ahorro y gestión del agua implementadas paulatinamente desde diciembre de 2025. El objetivo central es preparar la infraestructura para contrarrestar los efectos esperados del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de este año, cuyos impactos climatológicos se proyecta que podrían extenderse de manera crítica hasta el año 2027.

Este tipo de regulaciones preventivas son habituales durante las temporadas secas, aunque la administración destacó que las condiciones hidrológicas favorables del año anterior y un inicio de año con lluvias estables habían permitido postergar su aplicación por cerca de dos años. En ese sentido, la autoridad incorpora permanentemente los análisis técnicos y los datos históricos recabados durante la severa crisis de sequía que afectó a la cuenca del canal en el bienio 2023-2024 para anticipar escenarios extremos.

La importancia estratégica de proteger los niveles del lago Gatún y del lago Alajuela radica en su doble propósito esencial: el funcionamiento operativo de la vía por la que transita entre el 3 % y el 6 % del comercio marítimo mundial, y el abastecimiento de agua potable para más de la mitad de la población panameña.

Los equipos técnicos y meteorológicos de la ACP mantendrán un monitoreo permanente sobre la evolución de las cuencas e indicaron que informarán con debida antelación cualquier ajuste posterior a la industria naviera internacional.

Fuente: Infobae