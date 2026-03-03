Canal de Panamá sin alteraciones, pero atento a efectos del conflicto en Irán

Aunque no hay impactos inmediatos, la crisis en Oriente Medio podría alterar dinámicas marítimas globales con repercusiones indirectas en cadenas exportadoras.

Marzo 3, 2026

La Autoridad del Canal de Panamá anunció que está siguiendo de cerca la evolución del comercio marítimo mundial tras la escalada del conflicto entre Irán y fuerzas de Estados Unidos e Israel, que ha generado importantes cambios en las rutas comerciales marítimas.

Aunque por ahora no se han observado efectos directos en el tránsito de buques por esta vía interoceánica, la administración panameña mantiene una vigilancia permanente para evaluar con precisión cualquier repercusión futura.

Un termómetro del comercio global

El Canal de Panamá es una de las arterias más importantes para el movimiento de mercancías a nivel mundial, ya que por él pasa alrededor del 5 % del comercio marítimo internacional. Esta ruta une el océano Atlántico con el Pacífico, facilitando conexiones clave entre la costa este de Estados Unidos, Asia y otras regiones del mundo.

La Autoridad del Canal ha enfatizado que su operación sigue siendo segura, eficiente y confiable, con servicio continuo sin interrupciones para la comunidad marítima internacional.

Rutas comerciales en tensión

El conflicto en Oriente Medio, desatado por ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán y la inmediata respuesta de Teherán, está alterando las dinámicas logísticas en otras partes del mundo. En particular, navieras de gran tamaño como Maersk (Dinamarca) y CMA CGM (Francia) han optado por suspender el tránsito por zonas de riesgo, como el Estrecho de Ormuz y el Canal de Suez.

Estas decisiones implican que sus embarcaciones deben dar vueltas considerables para rodear África y así evitar áreas de conflicto, lo que añade miles de kilómetros y días adicionales a sus viajes entre el Medio Oriente, Asia y Europa.

Panamá desde la distancia

Si bien el Canal de Panamá no está en la zona de conflicto, los analistas marítimos señalan que cualquier prolongación de las interrupciones en rutas clave como Ormuz o Suez podría afectar los patrones logísticos globales, incluyendo potencialmente el volumen y el destino de las cargas que optan por la vía panameña.

Por ahora, las autoridades panameñas aseguran que no hay cambios en los tránsitos ni en las tarifas, mientras se mantiene un monitoreo diario de la situación para anticipar posibles escenarios futuros.