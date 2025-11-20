Carozos proyectan alza de 11%: Chile estima 40,5 millones de cajas para 2025-2026
El Comité de Carozos anticipa una temporada favorable impulsada por el crecimiento de las ciruelas y la fuerte recuperación del mercado norteamericano.
La proyección se construyó a partir de la información entregada por 44 empresas, que en conjunto representaron el 87% de los envíos durante 2024-2025.
Crecimiento por especie: las ciruelas lideran
Casi todas las categorías muestran aumentos, con las ciruelas encabezando el mayor crecimiento previsto.
Nectarines
- Totales: 15,3 millones de cajas (+5%)
- Blancos: 10,2 millones de cajas (+14%)
- Amarillos: 5,1 millones de cajas (−9%)
Ciruelas japonesas
- Totales: 15,6 millones de cajas (+3%)
- Rojas: 9,3 millones de cajas (−1%)
- Negras: 5,9 millones de cajas (+5%)
Ciruelas europeas
- 6,2 millones de cajas, con un alza de 15%
Duraznos
- 3,4 millones de cajas, lo que representa un 8% de crecimiento
Proyecciones por mercado: fuerte impulso desde Norteamérica
Esta temporada, el Comité incorporó por primera vez un análisis por destino para ciruelas y nectarines. Las cifras proyectan comportamientos diferenciados según cada región.
- Asia: 18,1 millones de cajas (−3%)
- Norteamérica: 10,6 millones de cajas (+52%)
- Latinoamérica: 4,8 millones de cajas (−16%)
- Europa: 3,7 millones de cajas (−2%)
Con estas proyecciones, el sector de los carozos se encamina a una campaña con mayor volumen y una demanda activa, destacando especialmente la recuperación del mercado norteamericano. Si necesitas una versión aún más breve o un titular alternativo, te lo preparo.
Fuente: Frutas de Chile