Carozos proyectan alza de 11%: Chile estima 40,5 millones de cajas para 2025-2026

El Comité de Carozos anticipa una temporada favorable impulsada por el crecimiento de las ciruelas y la fuerte recuperación del mercado norteamericano.

El Comité de Carozos de Frutas de Chile presentó su primera estimación para la temporada 2025-2026, anticipando un escenario favorable para el sector. Según el director ejecutivo del Comité, Ignacio Caballero, el país podría exportar 40,5 millones de cajas de 8 kilos de duraznos, nectarines y ciruelas, lo que equivale a un crecimiento de 11% frente al ciclo pasado.

La proyección se construyó a partir de la información entregada por 44 empresas, que en conjunto representaron el 87% de los envíos durante 2024-2025.

Crecimiento por especie: las ciruelas lideran

Casi todas las categorías muestran aumentos, con las ciruelas encabezando el mayor crecimiento previsto.

Nectarines

Totales: 15,3 millones de cajas (+5%)

15,3 millones de cajas (+5%) Blancos: 10,2 millones de cajas (+14%)

10,2 millones de cajas (+14%) Amarillos: 5,1 millones de cajas (−9%)

Ciruelas japonesas

Totales: 15,6 millones de cajas (+3%)

15,6 millones de cajas (+3%) Rojas: 9,3 millones de cajas (−1%)

9,3 millones de cajas (−1%) Negras: 5,9 millones de cajas (+5%)

Ciruelas europeas

6,2 millones de cajas, con un alza de 15%

Duraznos

3,4 millones de cajas, lo que representa un 8% de crecimiento

Proyecciones por mercado: fuerte impulso desde Norteamérica

Esta temporada, el Comité incorporó por primera vez un análisis por destino para ciruelas y nectarines. Las cifras proyectan comportamientos diferenciados según cada región.

Asia: 18,1 millones de cajas (−3%)

18,1 millones de cajas (−3%) Norteamérica: 10,6 millones de cajas (+52%)

10,6 millones de cajas (+52%) Latinoamérica: 4,8 millones de cajas (−16%)

4,8 millones de cajas (−16%) Europa: 3,7 millones de cajas (−2%)

Con estas proyecciones, el sector de los carozos se encamina a una campaña con mayor volumen y una demanda activa, destacando especialmente la recuperación del mercado norteamericano. Si necesitas una versión aún más breve o un titular alternativo, te lo preparo.

Fuente: Frutas de Chile