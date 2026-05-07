Catástrofe en Polonia: Heladas destruyen el 50% de las manzanas y dejan daños masivos en las frambuesas

Las primeras evaluaciones técnicas confirman una pérdida masiva en la producción nacional de pomáceas, mientras que en el corazón de la frambuesa polaca los daños oscilan entre el 50% y el 100%, dejando plantas totalmente inutilizables.

Mayo 7, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La fruticultura de Polonia enfrenta un escenario de desastre tras las severas heladas primaverales. Según los informes más recientes de gremios y especialistas, el impacto climático no solo ha reducido la oferta, sino que ha destruido físicamente gran parte de los cultivos estratégicos del país, con proyecciones que anticipan una crisis de suministros para 2026.

Manzanas: El 50% de la cosecha nacional ha sido destruida

Las evaluaciones preliminares para el sector de la manzana son contundentes: las heladas destruyeron el 50% de la próxima cosecha nacional. Este fenómeno afectó la floración y los brotes en las principales regiones productoras, eliminando la mitad del potencial productivo del país. Al ser Polonia el principal proveedor de manzanas en Europa, esta destrucción garantiza una presión alcista en los precios internacionales y una oferta limitada para la exportación.

Frambuesas: Daños de entre el 50% y 100% en Lublin

En la región de Lublin, zona que concentra el 70% de la producción polaca de frambuesas, la situación es crítica. Sebastian Huber, de la Asociación de Productores de Frambuesas de Lublin, reportó que los daños por heladas se estiman entre el 50% y el 100% de la próxima cosecha.

Daños físicos: Las variedades de verano presentan brotes secos y plantas marchitas.

Las variedades de verano presentan brotes secos y plantas marchitas. Cultivos de otoño: El escenario es aún más complejo, con pérdidas que en muchos casos ya alcanzan el 100% , dejando las plantas completamente inutilizables.

El escenario es aún más complejo, con pérdidas que en muchos casos ya alcanzan el , dejando las plantas completamente inutilizables. Fecha clave: La industria ha señalado que, debido a la magnitud de los daños, el balance final de la catástrofe se conocerá hacia finales de mayo.

Impacto en la industria y el mercado

Dado que el 80% de la producción de Lublin se destina al procesamiento, la destrucción de hasta el 100% de las frambuesas pone en jaque el suministro de materia prima para congelados y derivados. Además, se anticipa una escasez de plántulas para la segunda cosecha de agosto, lo que refuerza la incertidumbre comercial y productiva de una temporada que ya registra precios récord en los mercados locales.

Fuente Manzanas: FreshPlaza

Fuente Frambuesas: strefabiznesu.pl