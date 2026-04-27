Cerezas chilenas buscan espacio en Brasil ante presión por sobreoferta en China

Productores del Maule avanzan en la apertura del mercado brasileño como alternativa para diversificar destinos, en un escenario marcado por la alta dependencia de China y la caída en los retornos.

Abril 27, 2026

En medio de un escenario complejo para la industria de la cereza chilena, marcado por la sobreoferta en China y la presión sobre los precios, el sector comienza a mirar con mayor atención nuevos destinos. Uno de ellos es Brasil, un mercado que podría convertirse en una alternativa relevante para absorber parte de la producción nacional.

De acuerdo con información publicada por Diario Financiero, productores de la Región del Maule, principal zona exportadora del país, han intensificado las gestiones comerciales para posicionar la fruta en el mercado brasileño, con el fin de reducir la alta dependencia del gigante asiático.

Actualmente, cerca del 92% de las exportaciones de cerezas del Maule tienen como destino China, una concentración que ha quedado en evidencia tras las dificultades registradas en las últimas temporadas. La menor demanda y los problemas de comercialización han impactado directamente en la rentabilidad del negocio, lo que ha generado preocupación entre los productores.

En este contexto, Brasil aparece como una opción estratégica, no solo por su tamaño de mercado, sino también por su cercanía geográfica, lo que permite reducir los tiempos de tránsito y los costos logísticos. A diferencia de años anteriores, cuando el país recibía principalmente fruta de menor condición, hoy la apuesta apunta a introducir cerezas de mejor calidad, con estándares más cercanos a los exigidos en mercados premium.

Los avances ya comienzan a materializarse. Durante la reciente Fruit Attraction Brasil 2026, realizada en São Paulo, exportadores chilenos sostuvieron reuniones con importadores y operadores del principal mercado mayorista del país, lo que habría derivado en acuerdos preliminares para establecer envíos semanales de cerezas.

La urgencia por diversificar no es menor. La Región del Maule concentra exportaciones por cerca de US$ 890 millones en este rubro, lo que convierte a la cereza en uno de los pilares de su economía agrícola. Sin embargo, la alta exposición a un solo mercado ha encendido las alertas en la industria, que comienza a replantear su estrategia de crecimiento.

Más allá de una solución inmediata, el interés por Brasil refleja un cambio más profundo en el modelo de negocio del sector: avanzar desde una lógica centrada en volumen y un destino dominante, hacia una estrategia basada en la diversificación de mercados y la captura de mayor valor.

Así, aunque China seguirá siendo el principal destino a corto plazo, la apertura de nuevas rutas comerciales se presenta como una necesidad urgente para sostener la competitividad de la cereza chilena en los próximos años.