Cerezas chilenas: del “oro rojo” a un mercado en tensión estructural

El explosivo crecimiento de la industria enfrenta hoy su mayor prueba: sobreoferta, caída de precios y una dependencia crítica de China ponen en duda la sostenibilidad del modelo.

Abril 7, 2026

La industria de la cereza en Chile atraviesa un momento decisivo. Lo que hasta hace pocos años era considerado uno de los mayores éxitos agrícolas del país, con retornos extraordinarios y una expansión sin precedentes, hoy enfrenta un escenario marcado por la sobreoferta, la caída de precios y las crecientes tensiones estructurales.

Así lo plantea un extenso análisis publicado por el sitio de GP Graders, donde se describe un cambio de ciclo que algunos actores del sector ya califican como un “momento de verdad” para la actividad.

De auge histórico a señales de crisis

El crecimiento de la cereza chilena en las últimas dos décadas ha sido explosivo. De apenas 7.000 toneladas producidas en 2001, el país pasó a exportar cerca de 625.000 toneladas en 2025, lo que representa un aumento de casi 90 veces en poco más de 20 años. A esto se suma que el volumen total producido es aún mayor si se considera la fruta que no se exporta.

El negocio llegó a posicionarse como el tercer sector exportador del país, solo por detrás del cobre y el salmón, generando alrededor de US$3.500 millones anuales. En paralelo, la superficie plantada alcanzó unas 82.000 hectáreas, transformando zonas agrícolas completas, donde cultivos tradicionales como manzanos e incluso viñas fueron reemplazados por cerezos.

Durante años, la lógica fue simple: plantar más, producir más y exportar más, con la confianza de que el mercado, principalmente el de China, absorbería la creciente oferta.

Pero ese equilibrio comenzó a romperse.

El punto de inflexión

Según el análisis, el año 2023 marcó un primer hito, con exportaciones de 386.000 toneladas y retornos que aún se mantenían firmes. Sin embargo, el salto productivo posterior, hasta las 625.000 toneladas en 2025, sobrepasó la capacidad de absorción del mercado.

A ello se sumó un episodio crítico: un envío de aproximadamente 25.000 toneladas que no llegó a destino por problemas mecánicos. En una industria donde el tiempo es determinante, el impacto fue tanto económico como simbólico, lo que evidenció la fragilidad del sistema.

Dependencia extrema de China

Uno de los principales riesgos estructurales sigue siendo la alta concentración en un solo mercado. Durante años, cerca del 97% de las cerezas chilenas se enviaron a China; hoy, esa cifra se mantiene en torno al 92%.

En términos concretos, de 114 millones de cajas de 5 kilos producidas, alrededor de 98 millones terminan en manos de consumidores chinos.

El problema, advierte el reporte, es claro: no existe un “segundo China”. Mercados como Estados Unidos, Vietnam o Medio Oriente han mostrado avances, pero aún están lejos de compensar cualquier ajuste en la demanda del gigante asiático.

Cambios en el consumidor chino

El contexto en China también ha cambiado. Políticas impulsadas bajo el liderazgo de Xi Jinping han desincentivado el gasto ostentoso, incluidos regalos de alto valor y banquetes, lo que impacta directamente en el consumo de cerezas.

Históricamente, este producto funcionaba como un símbolo de estatus, especialmente en fechas como el Año Nuevo Chino. En ese escenario, la calidad podía ser secundaria frente al valor simbólico.

Hoy, esa lógica está cambiando. Las cerezas han pasado de ser un producto de regalo premium a uno de consumo cotidiano, donde compiten directamente con otras frutas en atributos como el sabor, la frescura y el precio.

Problemas logísticos y pérdida de calidad

Uno de los principales desafíos no está en el campo, sino en la cadena logística. Aunque Chile produce fruta de alta calidad, la distancia hacia los mercados genera un deterioro inevitable.

El proceso completo puede tomar hasta 40 días:

3 a 4 días en cosecha y embalaje

2 a 3 días en transporte interno y embarque

22 días de tránsito marítimo

Hasta 10 días en distribución

Este tiempo afecta atributos clave: disminuye la acidez, se pierde firmeza y cae el atractivo visual. En un mercado de consumo —a diferencia del de regalo— estas variables son determinantes.

Nuevas exigencias: tamaño, firmeza y variedades

El consumidor chino actual exige fruta de gran calibre, firme y dulce. Los calibres de 28 mm, 30 mm y 32 mm concentran la demanda, mientras que cerezas más pequeñas (como 26 mm) prácticamente han perdido su mercado.

Esto tiene un fuerte impacto productivo: solo cerca del 30% de la fruta de un huerto promedio cumple con estos estándares.

Además, variedades más blandas como Sweetheart, Skina, Staccato o Centennial están siendo desplazadas por su menor resistencia a viajes largos. Otras, como Royal Dawn, Brooks o Nimba, incluso pueden ser rechazadas en escenarios de sobreoferta.

Números en rojo y modelo en riesgo

El deterioro económico es evidente. En 2024, los costos de producción promediaron cerca de US$2 por kilo, mientras que los retornos para los productores rondaron US$1 por kilo, lo que generó pérdidas.

En 2025, los precios mejoraron parcialmente —entre US$1,5 y US$3 por kilo para fruta premium—, pero con alta variabilidad y sin garantizar la rentabilidad.

A esto se suman costos relevantes:

Cosecha

Embalaje (alrededor de US$1,6/kg)

Logística y fletes

Comisiones comerciales

El modelo predominante —exportar a consignación sin precios asegurados— aparece cada vez más riesgoso, transformando el negocio en una apuesta de alto volumen y alta incertidumbre.

Fragmentación y tensiones en la industria

Chile cuenta con cerca de 300 exportadoras y unas 900 marcas distintas, lo que ha generado problemas de consistencia y posicionamiento en destino.

Las primeras señales de ajuste ya son visibles:

Al menos 10 exportadoras pequeñas han quebrado

Empresas medianas enfrentan serias dificultades

Reducción de personal en algunas compañías

Incluso el financiamiento se ha vuelto más restrictivo. Los anticipos de compradores chinos —que antes alcanzaban US$2/kg— han disminuido a cerca de US$1/kg y podrían desaparecer.

Un mercado desbalanceado

Diversos análisis coinciden en que la industria ha superado su punto de equilibrio. Para recuperar estabilidad, sería necesario reducir las exportaciones en torno a un 30%, hasta cerca de 400.000 toneladas.

Esto implicaría eliminar hasta 30.000 hectáreas de cerezos, en un contexto donde además existen miles de hectáreas jóvenes que aún no entran en plena producción y que podrían llevar el volumen hacia las 800.000 toneladas en los próximos años.

Alternativas productivas y ajustes necesarios

Ante este escenario, algunos productores evalúan alternativas:

Manzanos, que muestran cierta recuperación

Kiwis, con retornos más estables

Carozos, como opción de diversificación

Avellano europeo, impulsado por la demanda de la industria liderada por Ferrero Group

Sin embargo, cambiar de cultivo implica altos costos y riesgos de largo plazo.

¿Puede recuperarse la industria?

El análisis concluye que la recuperación es posible, pero requiere cambios estructurales profundos:

Ajustar la superficie plantada

Consolidar exportadoras

Enfocarse en fruta premium

Mejorar logística y postcosecha

Diversificar mercados

Sin estas medidas, el escenario apunta a una mayor volatilidad e incluso pérdidas sostenidas.

Un sector clave en juego

La cereza no solo es un cultivo relevante: es un pilar de la economía agrícola chilena, generador de empleo y divisas.

Lo que ocurra en los próximos años tendrá efectos que irán mucho más allá de los huertos.

Tras años de crecimiento acelerado, la industria enfrenta una nueva realidad: el éxito ya no está garantizado, y la supervivencia dependerá de la capacidad de adaptación.