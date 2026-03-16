Cerezas chilenas entran en la recta final de la temporada con señales de ajuste en envíos

El cierre de la campaña 2025-2026 comienza a tomar forma en los principales polos productivos del país, mientras la industria evalúa los resultados de una temporada marcada por altos volúmenes y ajustes en el mercado internacional.

Marzo 16, 2026

A pocas semanas de que finalicen las exportaciones de cerezas chilenas, el sector frutícola ya comienza a hacer balances preliminares de una temporada que, si bien estuvo marcada por un elevado volumen de fruta, también dejó señales de ajuste en distintos mercados y zonas productivas.

En la Región de O’Higgins, uno de los principales polos cereceros del país, productores y exportadores monitorean con atención el cierre de la campaña, en un escenario donde algunos reportes locales apuntan a una disminución en los envíos y a una mayor cautela entre los actores del sector.

Una industria en plena expansión

El cultivo de cerezas ha experimentado una expansión sostenida en Chile durante la última década, impulsada principalmente por la fuerte demanda del mercado asiático, en especial de China. Este crecimiento ha llevado a que el país proyectara exportaciones por sobre los 131 millones de cajas en algunas temporadas recientes, consolidando a la cereza como uno de los principales productos de la fruticultura nacional.

La superficie plantada también ha aumentado significativamente en distintas regiones de la zona central, convirtiendo a este fruto en uno de los motores de las exportaciones agrícolas chilenas.

Ajustes en el mercado

Sin embargo, el fuerte aumento de la oferta también ha generado presiones sobre los retornos y el equilibrio entre oferta y demanda, particularmente en el principal destino de la fruta chilena.

Analistas del sector han advertido que el crecimiento de la producción ha obligado a la industria a adaptarse a un escenario más competitivo, donde la eficiencia logística, la calidad de la fruta y la diversificación de mercados comienzan a adquirir mayor relevancia para sostener la rentabilidad del negocio.

Mirada puesta en el cierre de campaña

Con la temporada entrando en su etapa final, los productores esperan conocer en las próximas semanas los resultados definitivos en términos de precios, retornos y desempeño comercial.

Más allá de los ajustes coyunturales, la cereza sigue siendo uno de los pilares de la fruticultura chilena y un producto estratégico para las exportaciones del país, aunque la industria coincide en que el crecimiento del sector exigirá nuevas estrategias comerciales y mayor diversificación de mercados en los próximos años.