Cerezas chilenas mantienen su nivel exportador y proyectan 131 millones de cajas

Se estima un volumen similar al de la temporada pasada, destacando la consolidación de la industria y el foco en mantener la calidad que caracteriza a la fruta nacional.

El Comité de Cerezas de Frutas de Chile dio a conocer su estimación oficial de exportaciones para la temporada 2025-2026, que alcanzaría los 131 millones de cajas, cifra prácticamente igual a la proyectada en abril y ligeramente superior al volumen registrado el año pasado.

La proyección se basa en una encuesta aplicada entre el 10 y el 17 de octubre a los miembros del Comité. Según explicaron desde la entidad, aunque podrían producirse ajustes menores a medida que avance la cosecha y el desarrollo logístico, esta será la única estimación oficial que se entregará durante la campaña.

“Esta cifra es una fotografía temprana de la temporada. Podría haber ajustes acotados a medida que avancemos en la cosecha y la logística, pero nuestra expectativa sigue siendo un volumen muy similar al del año pasado. El foco está en hacer bien las cosas, con énfasis en la calidad, el cumplimiento y el apoyo a la comercialización”, comentó Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile.

Actualmente, Chile concentra cerca del 96% de las exportaciones de cerezas del hemisferio sur, consolidando su liderazgo global en este segmento. En este contexto, el Comité se encuentra trabajando activamente en su campaña promocional en China, mercado clave para la fruta, con el objetivo de fortalecer la imagen del producto chileno, reforzar la preferencia de los consumidores y acompañar de manera coordinada el proceso comercial junto a importadores, distribuidores y cadenas de retail.

Paralelamente, la organización continuará impulsando la diversificación de destinos, con acciones específicas para fortalecer la presencia de las cerezas chilenas en Estados Unidos, Corea, Tailandia y Brasil, entre otros mercados estratégicos.