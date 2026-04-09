Cerezas congeladas: Europa sale en busca de nuevos proveedores ante precios récord y caída de su oferta clave

La Unión Europea enfrenta una crisis de abastecimiento marcada por inventarios en mínimos históricos y el desplome de los volúmenes desde Serbia. Con precios al alza que no muestran señales de corrección, la industria alimentaria global se ve obligada a diversificar sus fuentes de suministro para sostener la producción de derivados.

Abril 9, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El equilibrio del mercado de cerezas congeladas en el Viejo Continente atraviesa un momento de fragilidad extrema. Según el análisis del experto Mariusz Dziwulski, este escenario responde estrictamente a factores estructurales de oferta —y no a movimientos especulativos—, lo que sugiere que los valores elevados persistirán durante gran parte de este 2026. Para los exportadores de Latinoamérica, este déficit no es solo una noticia externa, sino una oportunidad comercial directa para posicionar su fruta procesada.

El factor Serbia y el déficit estructural

La causa principal de esta tensión es la significativa caída en las exportaciones de Serbia, tradicionalmente uno de los pilares fundamentales de abastecimiento para la industria europea. La falta de esta materia prima, sumada a campañas locales fuertemente afectadas por el clima, ha dejado a los procesadores con niveles de stock insuficientes para cubrir la demanda de sectores críticos como la confitería, la producción de jugos y mermeladas.

Precios sin techo: Impacto en la industria alimentaria

Al tratarse de una falta de fruta física, el mercado europeo se enfrenta a una realidad ineludible:

Traslado de costos: La industria alimentaria y los consumidores finales ya están enfrentando el traslado de estos costos récord en los productos derivados.

La industria alimentaria y los consumidores finales ya están enfrentando el traslado de estos costos récord en los productos derivados. Visión a largo plazo: Si bien los precios actuales podrían incentivar una mayor superficie plantada en el futuro, el efecto productivo no será inmediato. Esta brecha temporal deja una ventana de oportunidad abierta para proveedores alternativos que puedan suplir la carencia actual.

Latinoamérica ante la urgencia europea

La urgencia por asegurar el suministro está obligando a los importadores europeos a mirar hacia otros orígenes, lo que posiciona estratégicamente a las regiones exportadoras latinoamericanas con capacidad técnica en procesos de congelado.

Países como Chile y Argentina, que cuentan con una infraestructura de frío de vanguardia y altos estándares de inocuidad, aparecen como los socios naturales para cubrir este vacío. El déficit de inventarios en Europa representa un desafío para su industria local, pero también un incentivo para la modernización y diversificación de las cadenas de suministro globales, donde la fruta procesada del Hemisferio Sur puede consolidar contratos de largo plazo