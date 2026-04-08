Cerezas en Mendoza: Se expanden las áreas libres de Mosca de la Fruta

El departamento de Malargüe ha logrado un hito sanitario al ser declarado oficialmente como Área Libre de Mosca de los Frutos. Este avance representa una ventaja competitiva clave para los productores de cerezas del sur mendocino, facilitando el acceso a mercados internacionales sin restricciones cuarentenarias.

Abril 8, 2026

En un contexto de creciente exigencia sanitaria global, la provincia de Mendoza ha logrado un paso decisivo para fortalecer su competitividad exportadora. El Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Mendoza (ISCAMEN), en conjunto con el SENASA, certificó a la finca Santacroce, ubicada en Agrelo, como el primer Sitio de Producción Libre (SPL) de mosca de los frutos (Ceratitis capitata) en el Oasis Norte.

Un modelo de gestión público-privada

La certificación, enmarcada en la Resolución 137/2026 de SENASA, es el resultado de años de monitoreos intensivos y protocolos de control permanentes. Durante una recorrida por el establecimiento, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que este logro es fruto de una articulación efectiva entre el Estado y los productores. Según las autoridades, este sistema permite mejorar la rentabilidad al generar valor agregado y ampliar las oportunidades comerciales en zonas que, a diferencia del Oasis Sur y Valle de Uco, aún son consideradas de baja prevalencia.

Ventajas competitivas para la cereza temprana

El impacto más directo de este reconocimiento recae en la producción de cerezas, uno de los cultivos con mayor proyección en la provincia. Al ser un Sitio de Producción Libre, la fruta puede acceder a mercados internacionales sin tratamientos cuarentenarios adicionales, como el frío forzado, que puede comprometer la condición y calidad del producto final.

Diego Aguilar, representante de la finca, señaló que “nunca registraron capturas de la plaga”, lo que les permite hoy proyectar exportaciones de fruta temprana hacia destinos de alto valor, mejorando notablemente los márgenes de ganancia al llegar antes que otros competidores internacionales.

Hacia la expansión del estatus fitosanitario

Actualmente, el 70% del territorio mendocino es reconocido como libre de la plaga. Sin embargo, la figura del SPL surge como una herramienta estratégica para los oasis Norte y Este. A diferencia de los enfoques tradicionales de erradicación por grandes áreas, este sistema permite certificar establecimientos individuales de manera focalizada, acelerando los tiempos de acceso a mercados asiáticos y norteamericanos.

Este avance se complementa con técnicas de vanguardia, como la liberación de insectos estériles, reafirmando el posicionamiento de Mendoza como un polo de innovación y calidad agroalimentaria en el Cono Sur.

Fuente: MásProducción