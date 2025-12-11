Cerezas sudafricanas avanzan en su acceso a China: ¿podría surgir un nuevo proveedor?

Con exportaciones crecientes y una industria aún joven, Sudáfrica espera completar el proceso que permitiría su ingreso a China a partir de la temporada 2026/27.

Sudáfrica continúa avanzando en el desarrollo de su industria cerecera y comienza a posicionarse como un actor emergente en el hemisferio sur, aunque su presencia global sigue siendo limitada.

Según datos de la organización hortícola Hortgro, Sudáfrica representó solo el 0,1% de las exportaciones mundiales de cerezas en 2024. En contraste, Chile concentró el 49% de los envíos globales en la misma temporada.

La superficie plantada en Sudáfrica ha aumentado con fuerza. Entre 2012 y 2024, pasó de 185 a 819 hectáreas, lo que refleja una expansión sostenida a lo largo de más de una década.

Regiones productivas y avance varietal

El Western Cape es la principal zona productiva del país y concentra el 61% de las plantaciones. El país cultiva cerca de 80 variedades, entre ellas Royal Hazel, Royal Tioga y Lapins, que en conjunto representan el 34% del total.

Aproximadamente el 40% de los cerezos aún no entra en plena producción. Esto indica que la oferta aumentará a medida que los huertos jóvenes alcancen su madurez comercial.

Un sector cada vez más exportador

Una encuesta nacional realizada en 2025 mostró que el 58% de la producción se destina a exportación. El 28% se comercializa dentro del país, menos del 1% se procesa y el resto corresponde a fruta descartada.

En la temporada 2024/25, el Reino Unido recibió el 60% de los envíos sudafricanos. La Unión Europea concentró el 18% y el Medio Oriente el 12%.

Las exportaciones suelen comenzar en la semana 41, alrededor de dos semanas antes que en Chile. El peak de los envíos se registra entre las semanas 46 y 52.

Negociaciones activas para ingresar a China

Uno de los principales focos del sector es el proceso de acceso al mercado chino. La industria está realizando una segunda ronda de pruebas de tratamiento en frío para cumplir con los requisitos cuarentenarios de ese país. Los resultados de la primera ronda fueron considerados positivos.

Se espera que las inspecciones remotas por video comiencen antes de fin de año. Si el proceso avanza sin contratiempos, Sudáfrica podría estar en condiciones de exportar cerezas a China en la temporada 2026/27, aunque esto dependerá del avance regulatorio.

Presión sanitaria por Drosophila suzukii

Sin embargo, la presencia de la plaga Drosophila suzukii (SWD) se ha convertido en un desafío emergente para los productores. El insecto causó daños significativos en los arándanos durante la temporada anterior y podría representar un riesgo para las cerezas.

Autoridades y productores han reforzado el monitoreo y se han autorizado, en carácter de emergencia, productos químicos para apoyar programas de manejo integrado, debido a la rápida reproducción de la plaga en condiciones favorables.

Un año productivo bajo buenas condiciones climáticas

Esta temporada, la cosecha ya concluyó en zonas del norte como Mpumalanga, donde los rendimientos superaron las expectativas. En el Free State y el Western Cape, la recolección continúa y las condiciones climáticas han sido favorables.

Los productores anticipan que la producción total será superior a la registrada en la temporada 2024/25.

Implicancias para Chile

El crecimiento de Sudáfrica no altera, por ahora, la posición de Chile como principal proveedor mundial de cerezas y líder indiscutido en el mercado chino. Sin embargo, la combinación de una ventana temprana y un eventual acceso a China podría convertir al país africano en un competidor relevante durante semanas de oferta limitada.