Cerezas y uvas lideran retornos frutícolas por más de US$ 2.100 millones pese a reconfiguración global de mercados

Frente a las contracciones registradas en las dos principales potencias mundiales, la flexibilidad de la canasta exportadora nacional y el crecimiento de especies clave sostienen el equilibrio del sector agroindustrial.

Junio 17, 2026

El agro chileno sigue demostrando una alta capacidad de resiliencia y adaptación en los escenarios internacionales más complejos. De acuerdo con el último reporte emitido por el departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile, la exportación de frutas frescas se consolida como el gran motor del sector agropecuario nacional. En un periodo de cinco meses marcado por profundos reajustes de volumen y valor en los destinos tradicionales, la oferta exportable chilena ha sabido encontrar su equilibrio gracias al repunte de especies específicas y la consolidación de rutas comerciales alternativas.

Desglose por especies: El comportamiento de la canasta frutícola

Las cerezas frescas se mantienen firmes e indiscutibles en la cima de las exportaciones agrícolas del país, registrando retornos por US$ 1.334 millones a mayo. Aunque la cifra representa un descenso del 40,5% en comparación con el mismo ejercicio del año anterior, el sector cerecero logró movilizar a un total de 283 empresas locales, consolidando la enorme relevancia social y económica de este cultivo para las regiones productoras.

Por su parte, las uvas frescas se ubicaron en el segundo lugar con envíos valorados en US$ 838 millones, experimentando una baja moderada del 9,5%. Esta misma variación negativa del 9,5% la registraron los arándanos frescos, que aportaron US$ 335 millones al balance sectorial.

La gran noticia para la industria proviene de aquellos cultivos que lograron revertir la tendencia a la baja generalizada, anotando números azules impulsados por una sólida demanda:

Manzanas frescas: Anotaron un crecimiento sólido del 8,1%, alcanzando los US$ 251 millones.

Anotaron un crecimiento sólido del 8,1%, alcanzando los US$ 251 millones. Ciruelas frescas: Avanzaron un 3,8% en valor, sumando un total de US$ 247 millones.

Avanzaron un 3,8% en valor, sumando un total de US$ 247 millones. Duraznos y nectarines: Se mantuvieron estables en la banda de los US$ 180 millones, anotando un sutil ajuste del 2,6%.

Se mantuvieron estables en la banda de los US$ 180 millones, anotando un sutil ajuste del 2,6%. Kiwis frescos : Destacaron con una notable expansión del 18,3%, generando US$ 124 millones.

: Destacaron con una notable expansión del 18,3%, generando US$ 124 millones. Paltas frescas: Exhibieron un gran dinamismo comercial con un crecimiento del 12%, empujando la balanza con US$ 117 millones.

Radiografía de mercados: Asia y EE.UU. ajustan, Europa y la región responden

El mapa global de destinos evidencia una clara reconfiguración en las prioridades de los compradores y en la distribución de los embarques chilenos:

Las grandes potencias: El gigante asiático, China, se mantiene como el principal socio comercial para el agro nacional con transacciones por US$ 1.603 millones, a pesar de sufrir una fuerte contracción del 36,7% en este periodo. En una línea similar, Estados Unidos se posicionó como el segundo mercado de destino con compras por US$ 1.153 millones, mostrando un descenso del 12%.

El gigante asiático, China, se mantiene como el principal socio comercial para el agro nacional con transacciones por US$ 1.603 millones, a pesar de sufrir una fuerte contracción del 36,7% en este periodo. En una línea similar, Estados Unidos se posicionó como el segundo mercado de destino con compras por US$ 1.153 millones, mostrando un descenso del 12%. El motor europeo: Frente a las caídas de las dos principales economías del mundo, los exportadores chilenos encontraron un respiro clave en el Viejo Continente. Los Países Bajos se consolidaron como el puerto de entrada más dinámico para la fruta nacional al crecer un 7% y registrar envíos por US$ 308 millones.

Frente a las caídas de las dos principales economías del mundo, los exportadores chilenos encontraron un respiro clave en el Viejo Continente. Los Países Bajos se consolidaron como el puerto de entrada más dinámico para la fruta nacional al crecer un 7% y registrar envíos por US$ 308 millones. El avance latinoamericano: A nivel regional, Colombia y Perú se alzaron como mercados estratégicos en franca expansión, anotando alzas del 13,3% y 10,1% respectivamente, lo que ayudó a compensar la leve caída del 3,2% que experimentó el mercado de Brasil.

En el resto del mundo, los mercados mostraron un comportamiento más cauto. Japón anotó una sutil baja del 3,3% y México retrocedió un 5,4%, mientras que Corea del Sur y Taiwán también mostraron ajustes a la baja en su demanda. Este escenario de transición comercial obliga a la fruticultura chilena a seguir apostando por la diversificación de destinos y por sostener los máximos estándares de calidad y condición en los huertos para asegurar su competitividad global.

Fuente: Frutas de Chile