Chile activa su temporada de cerezas con la llegada del primer Cherry Express a China

La descarga, inspección y distribución se ejecutaron en tiempo récord gracias a un plan portuario especializado y a una cadena de frío íntegra que asegura fruta fresca para el mercado chino.

El arribo del buque MSC Lome V al puerto de Nansha, el 5 de diciembre de 2025, marcó el inicio del periodo más intenso de la temporada 2025/26 de cerezas chilenas en China. La nave, proveniente de San Antonio, descargó cerca de 370 contenedores refrigerados, equivalentes a unas 8.000 toneladas métricas, que, tras la inspección aduanera, fueron distribuidos a distintos mercados mayoristas y centros de almacenamiento del país mediante una cadena de frío continua.

Nansha, que cuenta con la instalación de almacenamiento frigorífico de un solo edificio más grande junto a un puerto en China, activó un plan logístico especialmente diseñado para estas llegadas.

Este programa consideró la coordinación anticipada del ingreso de camiones, el establecimiento de carriles exclusivos para la fruta, la optimización del flujo interno en la zona portuaria y pruebas previas de cada etapa operativa. Gracias a esta eficiencia, las cerezas pueden pasar de la descarga a la llegada a los mercados locales en aproximadamente dos horas.

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, destacó que este año el número de servicios Cherry Express directos a China prácticamente se duplicó respecto de la temporada anterior. Aseguró que la combinación de tecnologías modernas de cadena de frío y sistemas de atmósfera modificada permite que las cerezas chilenas viajen más de 20.000 kilómetros y arriben al mercado chino en solo 23 días, manteniendo una frescura y calidad excepcionales.

Durante la mañana del 6 de diciembre, representantes de Frutas de Chile visitaron el Mercado de Jiangnonghui para observar en terreno el proceso de distribución tras la llegada del primer Cherry Express. Allí, Zheng Nanshen, gerente general de Guangzhou Jiangnonghui Market Service Management Co. Ltd., explicó que el manejo adecuado de la temperatura, desde la cosecha hasta la venta final, es fundamental. La fruta, detalló, se enfría rápidamente luego de la recolección y, tras el lavado, la clasificación y el envasado, se transporta a China mediante una cadena de frío ininterrumpida.

Posteriormente, se distribuye en camiones refrigerados a distintos mercados y se exhibe en vitrinas refrigeradas en el comercio minorista. Mantener esa continuidad térmica, afirmó Nanshen, es crucial para preservar la calidad, por lo que recomendó a los consumidores refrigerar las cerezas apenas lleguen a casa.

Con el objetivo de apoyar a comerciantes y minoristas, Frutas de Chile volvió a lanzar su serie de videos basados en la “Guía de Buenas Prácticas para la Cereza Chilena”. Este material audiovisual aborda aspectos como la cosecha, el empaque, el transporte y el manejo de la cadena de frío, e incluye recomendaciones específicas para almacenamiento, operación en sala de ventas y promoción del producto. La iniciativa busca fortalecer el conocimiento de la industria y mejorar el desempeño de las cerezas chilenas en el mercado chino.

Documental promocional

En paralelo, el 3 de diciembre, la Televisión Central de China (CCTV) estrenó el documental “Dulce Milagro”, una pieza dirigida al consumidor que recorre toda la cadena de suministro de la cereza chilena, desde el cultivo y la cosecha hasta el transporte en condiciones controladas. El documental destaca el uso de tecnologías como el envasado en atmósfera modificada y las inspecciones rigurosas previas a la exportación, factores que garantizan la frescura, la calidad natural y la seguridad del producto. Su lanzamiento generó interés inmediato entre consumidores y profesionales, lo que amplió la comprensión del trabajo detrás de la fruta chilena.

Además de garantizar un suministro estable, Frutas de Chile mantiene una colaboración activa con la Sociedad China de Nutrición para promover la educación pública sobre hábitos alimentarios saludables. Las Guías Alimentarias Chinas de 2022 recomiendan que los adultos consuman entre 200 y 350 gramos de fruta fresca al día. En este contexto, el profesor Ma Guansheng, de la Universidad de Pekín y miembro de la Sociedad China de Nutrición, destacó que las cerezas chilenas son ricas en potasio y aportan nutrientes como magnesio y antocianinas, lo que las convierte en una opción ideal para quienes buscan una dieta equilibrada.

Finalmente, el embajador de Chile en China, Pablo Arriarán, subrayó que la operación Cherry Express refleja no solo la eficiencia del comercio bilateral, sino también la profundidad del vínculo entre ambos países. Señaló que estos servicios son un símbolo de la amistad y la cooperación estratégica entre Chile y China, y expresó su interés en continuar fortaleciendo la colaboración agrícola para llevar más fruta chilena, natural, saludable y de alta calidad, a los hogares chinos.

Foto: FDC