Chile ajusta su proyección 2025/26 de exportación de uva de mesa a 62,2 M de cajas

El Comité de Uvas de Mesa de Frutas de Chile corrigió levemente a la baja su estimación exportadora, con un volumen 1,9% menor al cálculo previo y 8,4% inferior a la campaña pasada. Las nuevas variedades ya representan más del 70% de los envíos.

Marzo 3, 2026

El Comité de Uvas de Mesa de Frutas de Chile actualizó su proyección de exportaciones para la temporada 2025-2026, confirmando que el país enviará al mercado global 62,2 millones de cajas de 8,2 kg, un volumen apenas un 1,9 % inferior a la estimación previa, aunque 8,4 % menor que lo exportado en la campaña anterior.

Esta cuarta estimación fue elaborada con información de 67 empresas exportadoras, que representan cerca del 86 % del volumen embarcado en la temporada pasada, lo que le da solidez estadística al ajuste realizado.

Cambios por zonas y dinamismo varietal

Las cifras dan cuenta de un ajuste generalizado a la baja en casi todas las regiones frutícolas, con excepción de Maule y la Región Metropolitana, que registran incrementos en sus proyecciones. En contraste, regiones como Atacama y Valparaíso registran retrocesos más marcados en sus envíos.

El comportamiento diferencial entre las zonas responde, según el Comité, a condiciones climáticas variables y a tendencias productivas en cada valle. En el norte del país, por ejemplo, el descenso de la producción ha sido más pronunciado, lo que ha impulsado una concentración de fruta hacia el final de la temporada.

Predominio varietal: nuevas opciones al alza

Uno de los aspectos más destacados de la proyección es el crecimiento de las variedades nuevas, que se consolidan como la base de la oferta exportable chilena. Se estima que el 72 % del volumen embarcado corresponderá a estas nuevas variedades, lideradas por cultivares como Autumncrisp y Sweet Globe, que han mostrado demanda sostenida en los principales mercados internacionales.

Este impulso varietal responde tanto a la demanda de los compradores externos por frutas con mejores atributos de postcosecha y sabor, como a estrategias productivas orientadas a diversificar la oferta chilena frente a la competencia de otros países productores.

Mercados: Latinoamérica se destaca

En términos de destinos, la cuarta estimación revela cambios en la distribución de los envíos. Aunque Norteamérica sigue siendo el mercado principal, su participación ha disminuido respecto a estimaciones anteriores y a la temporada previa. Por su parte, Latinoamérica muestra un crecimiento significativo en la participación, consolidándose como el único bloque con expansión en los envíos proyectados.

Asia y Europa, en cambio, presentan retrocesos en la participación, lo que refleja tanto ajustes logísticos como cambios en las preferencias y estructuras de demanda en esos mercados.

Logística y calendario de salidas

El Comité también indicó que el programa de salidas semanales se ha visto alterado, especialmente en la zona central del país, debido a retrasos en la producción. Esto ha implicado una mayor concentración de descargas hacia las últimas semanas de la temporada, lo que plantea retos de coordinación logística para asegurar el ingreso oportuno de la fruta a los mercados externos.