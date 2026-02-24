Chile demuestra cumplimiento de protocolos bilaterales en visita de autoridades mexicanas

Una delegación del organismo sanitario mexicano supervisó huertos, plantas y puertos en la zona central del país, validando el cumplimiento de los protocolos que permiten el ingreso de pomáceas, carozos y uva de mesa al país.

Entre el 16 y el 20 de febrero, autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) realizaron en Chile una nueva auditoría al Programa de Verificación en Origen, mecanismo que sustenta el acceso de la fruta fresca chilena al mercado mexicano.

La revisión técnica contempló visitas a las regiones Metropolitana, Maule y O’Higgins, donde la delegación evaluó en terreno el cumplimiento de los protocolos bilaterales que regulan los envíos de manzanas, peras, carozos y uva de mesa. El recorrido incluyó inspecciones en huertos, plantas de embalaje, laboratorios de análisis y puntos estratégicos de despacho, como el puerto de Valparaíso.

El proceso fue acompañado por profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y representantes de Frutas de Chile, en el marco de un acuerdo vigente desde 2008 y que ha permitido consolidar a México como uno de los principales destinos de la fruta chilena en América Latina.

Desde el SAG destacaron que este tipo de instancias fortalece la transparencia y la mejora continua del sistema. La evaluación abarcó toda la cadena exportadora, desde el predio hasta el punto de salida, lo que permitió contrastar procedimientos, identificar oportunidades de ajuste y reforzar garantías para el mercado de destino.

La delegación mexicana manifestó su conformidad con los estándares observados. Según señalaron sus representantes, la verificación en campo, en plantas y en puertos permitió constatar el adecuado manejo fitosanitario de los embarques con destino a México y el cumplimiento de los procesos previamente acordados entre ambas autoridades.

Un mercado estratégico en expansión

México se ha posicionado como uno de los destinos más relevantes para la fruta chilena en la región, en competencia directa con Brasil en términos de volumen e importancia estratégica. Con una población superior a 120 millones de habitantes, el país ofrece un mercado de alto potencial para las exportadoras nacionales.

Desde el sector privado, el gerente general de Frutas de Chile subrayó que la visita se enmarca en la estrategia de apertura y consolidación de mercados, así como en el fortalecimiento de las condiciones de ingreso. En este contexto, recordó que ambos países implementan programas piloto bajo el enfoque de Systems Approach para uvas y kiwis, una herramienta que ha permitido optimizar los controles en origen y avanzar hacia esquemas más competitivos y sostenibles.

De acuerdo con cifras del sector, las exportaciones a México han mostrado incrementos cercanos al 50% en algunos segmentos, con especial dinamismo en la uva de mesa bajo el Systems Approach, mecanismo disponible actualmente para todas las zonas productoras del país.

Durante la temporada pasada, México recibió alrededor de 53 mil toneladas de fruta chilena, lo que representó un crecimiento cercano al 20%. En el ejercicio 2025-26, la canasta exportadora estuvo liderada por la uva de mesa, con 31% del total enviado, seguida de kiwis (18%), nectarines (13%), duraznos (10%) y ciruelas y manzanas (8% cada una). También se registraron envíos de mandarinas, peras, cerezas y arándanos.

La agenda concluyó con una reunión de cierre en Santiago, donde ambas autoridades reafirmaron su compromiso de mantener un comercio fluido, seguro y técnicamente respaldado, lo cual es clave para sostener el crecimiento de la fruta chilena en el mercado mexicano.

Fuente: Frutas de Chile