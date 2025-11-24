Chile e India estrechan lazos agrícolas con aprobación de tratamiento de frío en tránsito

La autorización, anunciada por el Ministerio de Agricultura, entrega mayor certeza a productores y exportadores y asegura la continuidad de los envíos ante eventuales riesgos sanitarios.

Chile avanzó estratégicamente en su vínculo agrícola con la India, luego de que este mercado autorizara los primeros envíos piloto bajo tratamiento de frío en tránsito. Según información entregada por el Ministerio de Agricultura de Chile, esta aprobación representa un paso clave para fortalecer la continuidad del comercio frutícola, especialmente ante eventuales riesgos asociados a la presencia de mosca de la fruta.

El tratamiento de frío —consistente en mantener la fruta a una temperatura controlada durante el traslado— es una práctica ampliamente validada en mercados de alta exigencia. Aunque Chile mantiene su estatus internacional como país libre de esta plaga, contar con esta herramienta permite asegurar el acceso a la India sin recurrir a medidas químicas, lo que refuerza la inocuidad de los envíos.

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó que incorporar este procedimiento en el mercado indio era una prioridad para garantizar la estabilidad sanitaria y comercial a los exportadores chilenos. “Este avance entrega certezas a productores y exportadores y permite que los consumidores en India reciban fruta chilena fresca, segura y de alta calidad”, señaló. Añadió además que la decisión de India “refuerza la confianza en el sistema sanitario nacional y estrecha la cooperación agrícola entre ambos países, abriendo espacio para futuras ampliaciones”.

Este logro se suma a otro hito reciente: la aprobación del certificado zoosanitario que habilita la exportación de lana cruda y procesada desde Chile hacia India.

De acuerdo con el Ministerio, la autorización es resultado del trabajo conjunto desarrollado este año por el SAG, Odepa y la Agregaduría Agrícola en India, entidades que presentaron los antecedentes técnicos y gestionaron la solicitud formal.

Finalmente, las autoridades indias comunicaron el 18 de noviembre de 2025 su visto bueno para iniciar los envíos de prueba. La medida permitirá exportar una amplia gama de frutas chilenas, entre ellas cerezas, carozos, manzanas, peras y cítricos.