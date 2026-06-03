Chile en 2025 se posicionó como el mayor exportador mundial de 25 productos, con las cerezas y ciruelas frescas en el top

Un análisis de la Dirección de Estudios de la Subrei reveló que el país lidera los embarques globales en múltiples categorías agroindustriales, destacando el bloque de la fruta fresca y deshidratada por su alta competitividad y valor comercial.

Junio 3, 2026

La sólida estrategia de apertura comercial y la alta especialización productiva de los campos nacionales siguen rindiendo frutos históricos. Chile logró posicionarse como el mayor exportador mundial de un total de 25 productos, consolidando su liderazgo en sectores clave de la economía global, según reveló el último informe de la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).

Dentro de este selecto grupo de productos que dominan los embarques internacionales, el sector frutícola y agroindustrial chileno adquirió un protagonismo indiscutido, ratificando la alta valoración que posee la oferta del país en los principales centros de consumo de Asia, Europa y Norteamérica.

El reinado indiscutido de las cerezas y las ciruelas

El bloque de la fruta fresca chilena continúa marcando la pauta a nivel global. En la cima del ranking de exportaciones mundiales se ubicaron de manera sólida las cerezas frescas, un cultivo que ha concentrado históricamente millonarias inversiones en tecnificación y logística, y que mantiene un idilio comercial con el mercado asiático.

Junto a las cerezas, las ciruelas frescas también alcanzaron el primer lugar del podio mundial de despachos, reflejando el dinamismo y la preferencia que tiene la genética y la condición de la fruta chilena en el extranjero.

El liderazgo chileno no se limitó exclusivamente al segmento fresco, sino que se extendió con fuerza hacia el sector de los alimentos procesados y deshidratados. En esa línea, el país se coronó nuevamente como el principal exportador global de ciruelas deshidratadas (pasas de ciruela) y de manzanas deshidratadas, dos categorías que destacan por su estabilidad comercial y valor agregado.

Diversificación de la oferta en lo más alto

El informe de la Subrei también destacó que el país se ubica en puestos de liderazgo absoluto en otros rubros estratégicos. Además de la fruta, Chile se posicionó en el primer lugar mundial de exportaciones de filetes de salmón (frescos y congelados), yodo, litio, cátodos de cobre y óxidos de molibdeno.

Este desempeño comercial demuestra que la industria agroexportadora nacional ha sabido sofisticar sus procesos de poscosecha, cadena de frío y protocolos fitosanitarios para competir con ventajas regulatorias. Mantenerse en la cúspide de estos 25 productos plantea el desafío de seguir abriendo mercados, optimizar los tiempos logísticos portuarios y enfrentar los desafíos climáticos con mayor inversión en sostenibilidad para asegurar el suministro global en los próximos años.

Fuente: Frutas de Chile