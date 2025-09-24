Chile logra la apertura del mercado mexicano para sus naranjas

Con esto, el país se convierte en el segundo exportador de manzanas a México.

La visita oficial de la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, a México dejó un anuncio histórico para la fruticultura nacional: las naranjas chilenas ya cuentan con acceso al mercado mexicano.

Hasta ahora, México se abastecía únicamente con fruta proveniente de Estados Unidos. La apertura se convierte así en una jugada estratégica para Chile, que suma un destino de más de 100 millones de consumidores y diversifica el camino de sus cítricos en el exterior.

“Este paso consolida a México como un socio clave, fortalece la competitividad de nuestra fruta como proveedor de contraestación y genera empleo en regiones como la Metropolitana y O’Higgins”, destacó la ministra Fernández.

El vínculo con México no es menor. En 2024, este país se posicionó como el principal comprador latinoamericano de productos silvoagropecuarios chilenos y el cuarto a nivel mundial. Según Fernández, la apertura también refleja “el profesionalismo de los exportadores de cítricos y el trabajo técnico del SAG”.

El nuevo destino llega en un momento clave para la industria. Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones de naranjas alcanzaron los 83 millones de dólares, un 5% menos que el año anterior por la baja de precios en EE.UU., aunque el volumen embarcado creció un 12%, lo que confirma el dinamismo del sector.

En Chile, la superficie plantada de naranjos sigue expandiéndose y ya suma 7.201 hectáreas, con variedades como Fukumoto, Lane Late y Cara Cara que lideran la producción.