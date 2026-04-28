Chile logra vigencia indefinida de acuerdo orgánico con la Unión Europea

El reconocimiento refuerza la confianza internacional en el sistema chileno y posiciona al país como el único en Sudamérica con este estatus, facilitando el acceso al exigente mercado europeo.

Abril 28, 2026

Chile dio un nuevo paso en la consolidación de su sector orgánico exportador. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó que la Unión Europea otorgó vigencia indefinida al Acuerdo de Equivalencia de Productos Orgánicos, lo que asegura la continuidad del reconocimiento al sistema nacional de certificación.

La decisión, adoptada en el marco del seguimiento periódico del acuerdo, no solo ratifica la confianza del bloque europeo en los estándares chilenos, sino que además posiciona a Chile como el único país de América Latina con este tipo de reconocimiento permanente, fortaleciendo su competitividad en los mercados internacionales.

Acceso directo y menores costos

El acuerdo, suscrito en 2017 entre Chile y la Unión Europea, permite que los productos orgánicos certificados en el país sean comercializados en Europa como equivalentes a los producidos bajo normativa comunitaria, sin necesidad de certificaciones adicionales.

Esto se traduce en una reducción de costos y mayor agilidad para los exportadores, además de simplificar el acceso a uno de los mercados más exigentes del mundo en materia de estándares sanitarios y de sustentabilidad.

Entre las categorías incluidas en el acuerdo destacan vegetales frescos y procesados —incluido el vino—, semillas y material de propagación, así como miel, lo que abarca una parte significativa de la oferta exportadora orgánica chilena.

Respaldo político y proyección sectorial

Desde el Gobierno valoraron el alcance de esta decisión. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, subrayó que se trata de una señal concreta de confianza internacional.

“La vigencia indefinida de este acuerdo es una señal clara de la confianza que la Unión Europea deposita en el sistema orgánico chileno. Este reconocimiento fortalece la proyección internacional de nuestros productos, genera nuevas oportunidades para los productores y reafirma el compromiso del país con una agricultura sustentable, competitiva y de alto estándar”, afirmó.

En la misma línea, el director nacional del SAG, Domingo Rojas Philippi, destacó que este avance entrega mayor certidumbre al sector.

“La extensión de este reconocimiento permite a productores y exportadores planificar con una mirada de largo plazo, al tiempo que refuerza el posicionamiento de Chile como un proveedor confiable de alimentos orgánicos”, señaló.

Exportaciones en crecimiento

El impacto del acuerdo se refleja también en las cifras. Durante 2025, Chile exportó más de 19 mil toneladas de productos orgánicos, con un claro predominio de los alimentos procesados.

Entre los principales envíos destacaron el vino, con 5.093 toneladas, seguido por berries congelados (3.190 toneladas), puré de frutas (641 toneladas), frutas deshidratadas (257 toneladas) y plantas secas (199 toneladas).

Estos números evidencian una diversificación de la oferta orgánica nacional y una creciente capacidad para responder a la demanda internacional por productos con valor agregado.

Nuevo horizonte para países terceros

En paralelo, la Unión Europea extendió en diez años el plazo para que los países terceros exportadores avancen hacia sistemas de reconocimiento de equivalencia, fijando como nuevo límite el año 2036.

Este contexto abre una ventana de oportunidad para Chile, que ya cuenta con un sistema plenamente reconocido, consolidando su posición como referente regional en producción orgánica certificada.

Fuente: Frutas de Chile