Chile, Perú y México crean el Global Grape Group para fortalecer la sostenibilidad y el consumo de la uva de mesa

La nueva entidad buscará coordinar acciones entre países productores, impulsar campañas de promoción y fortalecer la competitividad del sector frente al estancamiento del consumo y el aumento de la oferta global.

Durante la Global Produce & Floral Show, realizada la semana pasada en Anaheim, California, los principales gremios de la uva de mesa de Chile, Perú y México dieron un paso histórico al anunciar la creación del Grupo Global Grape (GGG). La entidad busca asegurar la sostenibilidad a largo plazo del rubro y revitalizar el consumo de esta fruta en los mercados internacionales.

El lanzamiento se efectuó en el hotel Hyatt Regency Orange County, con la presencia de productores, exportadores, importadores, retailers, breeders, representantes logísticos y medios especializados. En la instancia, los presidentes Manuel Yzaga (Provid Perú), Marcelo Vanegas (México Table Grapes) e Iván Marambio (Frutas de Chile) firmaron el Memorándum de Entendimiento (MoU) que oficializa la alianza.

Una respuesta conjunta a los desafíos del mercado

La conformación del GGG se debe a un escenario desafiante. En los últimos ocho años, la oferta combinada de uva de mesa de Chile, Perú y México hacia Estados Unidos, principal mercado de destino, ha aumentado un 41%, hasta alcanzar los 100 millones de cajas exportadas en la última temporada. Sin embargo, el crecimiento de la demanda ha sido marginal (3 % en el mismo periodo) y el consumo per cápita se ha mantenido prácticamente estable, pasando de 3,9 a 3,8 kilos.

Esa brecha ha generado episodios de sobreoferta, que presionan los precios y afectan la rentabilidad. De hecho, la temporada pasada, cuando los volúmenes semanales superaron los 3,5 millones de cajas, el valor promedio cayó a US$18 por caja, un nivel considerado insostenible para la industria.

Frente a esta situación, el Global Grape Group se presenta como una plataforma de colaboración entre países productores, orientada a fortalecer la coordinación, a compartir información estratégica y, sobre todo, a estimular el consumo de uva de mesa en los mercados internacionales.

Una industria unida para crecer

El director ejecutivo del Comité de Uva de Mesa de Frutas de Chile, Ignacio Caballero, destacó el valor de este paso conjunto:

“Este, sin lugar a dudas, es un día importante para la industria mundial de la uva de mesa. Con la formación de este grupo, estamos enfrentando el gran desafío que supone el exceso de oferta y el estancamiento de la demanda. Por ello, convencidos de que se requieren acciones fuertes y conjuntas, el GGG se ha constituido legalmente para enfrentar estos desafíos”, señaló.

Caballero agregó que la primera fase operativa del grupo se desarrollará en Estados Unidos, donde ya se lanzó la campaña ‘Have a Grape Day’, orientada a promover el consumo diario de uva como un hábito saludable.

“Queremos que cada consumidor incorpore una uva en su día, lo que aumentará los beneficios para su salud. La educación es clave en las acciones del grupo, e invitamos a todos los actores de la cadena a sumarse a este esfuerzo común”, puntualizó.

Desde México, el director ejecutivo de Mexico Table Grapes, Sergio Lugo, recalcó que la iniciativa es el resultado de un proceso de trabajo sostenido:

“Estamos muy emocionados con este lanzamiento oficial del Global Grape Group. Es una iniciativa que se ha venido trabajando durante cerca de tres años, en los que tanto Frutas de Chile como Provid y México Table Grapes hemos pulido ideas que hoy se concretan. La intención es integrar a toda la cadena que forma parte de la producción y comercialización de la uva de mesa”, comentó.

Por su parte, el gerente general de Provid Perú, Luis Miguel Vega, subrayó la relevancia global del proyecto:

“El Global Grape Group es una iniciativa sumamente importante para fortalecer el posicionamiento de la uva de mesa en los mercados. Buscamos aumentar su consumo y sumar a breeders, distribuidores y distintos actores de la industria que puedan aportar al desarrollo de esta iniciativa”, explicó.

Campaña “Have a Grape Day”: resultados y proyecciones

Durante la presentación, Rodrigo Vallejo y David Farben, representantes de la agencia Ro2media, dieron a conocer los avances de la campaña “Have a Grape Day 2.0”, cuyo propósito es posicionar la uva de mesa como un snack natural, versátil y saludable, ideal para el consumo cotidiano.

La primera fase, iniciada en marzo de 2025, contó con un presupuesto de US$600 mil, lo que generó resultados positivos: US$10 millones adicionales en ventas y un aumento de 1,4 kilos en el consumo per cápita.

De cara a la temporada 2025-2026, el GGG planea incrementar la inversión a US$3 millones, enfocando la campaña en 25 estados de Estados Unidos, que concentran el 85% de las ventas y abarcan a más de 70 millones de consumidores.

El objetivo es ambicioso: alcanzar US$250 millones adicionales en ventas y sumar 21 millones de nuevos consumidores. Para ello, se contemplan acciones de alto impacto, como vallas digitales en Times Square, patrocinios deportivos —incluyendo posibles alianzas con la Women’s Tennis Association (WTA)—, presencia en plataformas de streaming y activaciones en puntos de venta.

Proyección global

El Global Grape Group busca ampliar su red sumando a nuevas asociaciones, como la California Table Grape Commission y SATI de Sudáfrica, con la convicción de que una mayor coordinación internacional permitirá enfrentar los retos comunes del sector y fortalecer su sostenibilidad a largo plazo.

Con este paso, Chile, Perú y México consolidan una alianza estratégica que marca un nuevo capítulo en la cooperación entre países productores y en la proyección internacional de la uva de mesa.

Fuente: Frutas de Chile