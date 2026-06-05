Chile potencia sus manzanas premium en Brasil: Comité de Pink Lady activa ambiciosa campaña de US$ 650 mil

Con una campaña de promoción de US$ 650 mil en marcha, el sector destaca que las condiciones del origen chileno permiten entregar un producto consistente en sabor, color y firmeza, atributos altamente valorados por el retail y los supermercados del gigante sudamericano.

Junio 5, 2026

El mercado frutícola en Brasil ha consolidado una tendencia clara: una creciente demanda por productos de alta gama donde la fruta fresca no solo se evalúa por su disponibilidad, sino por una experiencia de consumo superior. En este escenario, la manzana premium chilena, liderada por el Comité de Pink Lady® de Frutas de Chile, ha sabido posicionar sus ventajas competitivas gracias a la consistencia y rigurosidad de sus estándares de exportación.

Durante el reciente lanzamiento de la campaña promocional 2026 en São Paulo, los líderes de la industria destacaron que el éxito de la manzana nacional en las góndolas brasileñas responde directamente a las exigencias de sus centros urbanos más dinámicos, donde el consumidor está dispuesto a pagar un valor diferenciado si el producto asegura tres atributos fundamentales: un color atractivo, una firmeza óptima y un equilibrio de sabor característico.

La importancia de la consistencia en el segmento premium

Para los exportadores y el retail de Brasil, el gran desafío de comercializar manzanas premium radica en sostener la calidad a lo largo de los meses. En ese aspecto, Felipe Casanova, presidente del Comité de Pink Lady® Chile, y Andrés Álamos, gerente de la entidad, recalcaron ante más de 50 representantes de supermercados e importadores que el origen chileno ofrece una regularidad que pocos competidores pueden igualar. Esta ventaja garantiza que la fruta llegue en perfectas condiciones técnicas y con la maduración adecuada a los puntos de venta.

“Brasil continúa posicionándose como un mercado de alto valor y alta exigencia para las manzanas premium, donde los atributos de sabor, color y firmeza característicos de Pink Lady® logran una excelente recepción”, puntualizó Ignacio Caballero, coordinador del Comité.

Plan de expansión para la fruta fresca

La relevancia de este producto para la balanza comercial frutícola ha impulsado un despliegue de marketing robusto. Con una inversión de US$ 650 mil que operará entre finales de mayo y octubre, la estrategia se enfocará en llevar estos atributos más allá de los circuitos tradicionales, ingresando activamente en más de seis centros urbanos clave de Brasil.

A través de un plan de socios estratégicos con los principales distribuidores del retail, Chile busca incentivar el consumo diario de fruta fresca premium en las mesas brasileñas, utilizando a la manzana Pink Lady® como la punta de lanza de un calendario anual de promociones que posteriormente incorporará a otras especies de la temporada como kiwis, cerezas y arándanos.

Fuente: Frutas de Chile