Chile proyecta leve alza en exportaciones de arándanos y acelera el recambio varietal

En total, entre arándanos frescos y congelados se espera que se envíen más de 161 mil toneladas de arándanos con un incremento de 2% respecto al ejercicio anterior.

Enfocados en la calidad más que en el volumen

La industria chilena del arándano se prepara para una nueva temporada con señales moderadamente optimistas. De acuerdo con las proyecciones del Comité de Arándanos de Frutas de Chile, los envíos de arándano fresco al exterior podrían crecer un 1% durante el ciclo 2025/26, consolidando la recuperación que comenzó en la temporada anterior, cuando el sector logró revertir cuatro años de caídas consecutivas.

Aunque el incremento proyectado es leve, el aspecto principal para la industria es la transformación varietal. Según explicó el director ejecutivo del Comité, Andrés Armstrong, el sector está avanzando con decisión hacia un portafolio dominado por variedades de nueva generación, capaces de ofrecer una mejor experiencia al consumidor y un comportamiento más consistente en la poscosecha.

“Más allá del volumen, lo importante es la calidad. Este año, las variedades de recambio crecerán un 67 %, mientras que las tradicionales disminuirán un 17 %. Con eso, las nuevas variedades alcanzarán el 35% de los envíos, frente al 21% que representaban el año pasado”, señaló Armstrong.

El ejecutivo añadió que este cambio busca responder a la presión competitiva global, entregando fruta de mayor firmeza y sabor, respaldada por mejoras en la logística y el manejo poscosecha.

Temporada dentro de los márgenes habituales

En cuanto a la dinámica de la temporada, el Comité prevé un inicio algo más temprano en las zonas del norte, mientras que el mayor flujo de exportaciones se concentraría entre las semanas 51 y 3, un comportamiento que se considera dentro de los rangos normales para la fruta chilena.

El congelado se consolida como alternativa estratégica

Un fenómeno que continúa creciendo es el mercado del arándano congelado, impulsado por el aumento del consumo mundial desde la pandemia. Este canal ha permitido dar nuevo valor a las variedades tradicionales, menos competitivas en el segmento del fresco, y diversificar los destinos de la fruta chilena.

Combinando los envíos de arándanos frescos y congelados, Chile espera superar las 161 mil toneladas exportadas, lo que equivale a un aumento total cercano al 2% respecto al año pasado.

Una industria que se adapta

El presidente del Comité, Ruy Barbosa, destacó que las cifras reflejan la madurez y capacidad de adaptación del sector: “Estamos comprometidos con una producción sostenible y con mantener la reputación de Chile como proveedor confiable de arándanos de alta calidad en los principales mercados internacionales”.

Fuente: Frutas de Chile