Chile prueba nuevas estrategias para reducir el uso de fertilizantes en maíz

Diciembre 4, 2025

El maíz es uno de los cultivos anuales más relevantes de Chile, con 50.061 hectáreas sembradas, de las cuales 39.420 corresponden a la macrozona centro-sur, equivalentes al 79% del total nacional según datos de ODEPA (2023). Esta zona enfrenta hoy un escenario especialmente complejo: aplicaciones excesivas de fertilizantes nitrogenados, altos costos de insumos y una creciente presión hídrica asociada al cambio climático.

En este contexto, un equipo de investigadores de la Universidad de O’Higgins (UOH), en colaboración con investigadores de cuatro universidades brasileñas, está evaluando tecnologías capaces de reducir la dependencia de fertilizantes químicos sin comprometer el rendimiento del cultivo. La investigación se centra en el uso de silicio, un elemento beneficioso para enfrentar el estrés hídrico, y Azospirillum brasilense, una bacteria que fija nitrógeno atmosférico y estimula el desarrollo radicular.

Los antecedentes disponibles para este trabajo muestran que apenas el 50% del nitrógeno aplicado es realmente aprovechado por la planta; el resto se pierde por volatilización y lixiviación, lo que genera un impacto económico directo para los productores. Estas pérdidas también tienen efectos ambientales relevantes, ya que la lixiviación contamina aguas superficiales y subterráneas, y parte del nitrógeno volatilizado se convierte en óxido nitroso (N₂O), un gas de efecto invernadero aproximadamente 300 veces más potente que el CO₂.

A partir de este diagnóstico, el proyecto 240178 “Retos y soluciones sostenibles para fortalecer la cadena productiva del maíz en la región centro-sur de Chile”, financiado por ANID, reúne a la UOH, la Universidad de Chile y cuatro instituciones brasileñas: la Universidad Estadual Paulista (UNESP), la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, el Instituto Federal Goiano y la Universidad Federal de Maranhão. La iniciativa busca generar soluciones prácticas que mejoren la eficiencia del cultivo y, al mismo tiempo, fortalecer la vinculación científica entre ambos países. “Este proyecto nos permite consolidar la colaboración con estas cuatro universidades brasileñas y promover el intercambio de académicos y estudiantes, un aspecto clave para avanzar en investigación aplicada en maíz”, destacó Dilier Olivera Viciedo, académico del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3) y director del proyecto.

Tecnologías para mejorar la eficiencia del cultivo

El silicio y Azospirillum brasilense destacan como herramientas con alto potencial para afrontar el escenario actual del cultivo del maíz. El silicio es un elemento presente de manera natural en los suelos agrícolas y que, incorporado al cultivo, ayuda a reforzar la estructura de la planta, a reducir la pérdida de agua y a mejorar su tolerancia al estrés hídrico.

Por otro lado, Azospirillum brasilense es una bacteria benéfica que fija nitrógeno atmosférico y estimula el desarrollo de raíces más vigorosas, lo que mejora la absorción de nutrientes y favorece la eficiencia del cultivo.

“El uso conjunto de silicio y Azospirillum brasilense permite aumentar la eficiencia del maíz, reduciendo la necesidad de nitrógeno químico y mejorando la tolerancia a periodos de estrés hídrico. Es una estrategia concreta para avanzar hacia una agricultura más sostenible sin comprometer el rendimiento”, destacó el Dr. Anderson de Moura Zanine, investigador de la Universidad Federal de Maranhão y parte del equipo brasileño que colabora con el proyecto.

Los ensayos ya realizados en la macrozona centro-sur entregaron resultados preliminares que respaldan esta combinación, y que ahora están siendo sistematizados para generar recomendaciones prácticas ajustadas a condiciones locales. Si estas tendencias se consolidan, las tecnologías basadas en silicio y en Azospirillum brasilense podrían ofrecer una alternativa real para disminuir costos, mejorar la eficiencia en el uso de nitrógeno y enfrentar de manera más robusta los efectos del cambio climático sobre el cultivo.

Una red internacional al servicio del territorio

El proyecto reunió a la UOH, la Universidad de Chile y cuatro instituciones brasileñas con experiencia en nutrición vegetal, microbiología y manejo de cultivos. Esta colaboración permitió armonizar metodologías, compartir avances y desarrollar investigaciones pioneras en condiciones productivas distintas a las de Brasil, fortaleciendo también la formación de estudiantes y la movilidad académica.

“Este es el momento de reunir a los investigadores, que cada uno aporte desde su especialidad y avancemos juntos en estrategias sostenibles para la agricultura”, destacaron los investigadores brasileños durante el seminario de cierre del proyecto, realizado en la Universidad de O’Higgins.

Con la finalización de esta fase, el equipo continuará trabajando en la validación y transferencia de los resultados, con el objetivo de que las recomendaciones lleguen oportunamente a productores y asesores técnicos de la macrozona. La iniciativa se proyecta como un aporte concreto para uno de los cultivos más importantes de Chile y clave para la seguridad alimentaria del país.