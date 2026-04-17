Chile será el primer país del mundo con certificación fitosanitaria 100% digital con China

El sistema paperless comenzará a operar el 20 de abril, agilizando los envíos de fruta fresca y fortaleciendo la seguridad y trazabilidad del comercio bilateral.

Abril 17, 2026

Chile dará un paso decisivo en la modernización de su comercio exterior agrícola al convertirse en el primer país del mundo en implementar una certificación fitosanitaria completamente electrónica —sin uso de papel— para los envíos de productos agrícolas y forestales a China.

La medida, que entrará en vigencia el próximo 20 de abril en todos los puertos del país asiático, es resultado de un trabajo técnico liderado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en coordinación con la Administración General de Aduanas de China (GAAC) y el sector privado exportador.

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, destacó que este avance posiciona a Chile a la vanguardia en certificación electrónica a nivel global. “Este logro refleja un trabajo técnico riguroso y una estrategia sostenida de modernización, y consolida la sólida condición fitosanitaria del país”, señaló.

Desde el sector exportador, el gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría, valoró el impacto de esta herramienta en la industria frutícola, especialmente por la naturaleza perecible de los productos. “La certificación electrónica permite agilizar significativamente los procesos, mejorar la seguridad y reducir costos. A diferencia del sistema en papel, donde cualquier error puede significar días de retraso, el formato digital permite realizar ajustes de forma inmediata”, explicó.

Durante la temporada 2024-2025, Chile envió a China más de 770 mil toneladas de fruta fresca, lideradas ampliamente por las cerezas, que representaron el 74% del total exportado, seguidas por ciruelas, nectarines y uva de mesa.

Un cambio estructural en el comercio

La implementación del sistema paperless fue precedida por un plan piloto iniciado en agosto de 2025, el cual operó durante más de ocho meses sin inconvenientes en la transmisión de datos, ni retenciones en destino, demostrando la estabilidad y confiabilidad de la plataforma.

El director nacional del SAG, Domingo Rojas Philippi, subrayó que este avance implica una transformación profunda en la gestión del comercio bilateral. “La eliminación del papel reduce el riesgo de fraude documental, mejora la trazabilidad y agiliza los procesos en frontera, haciendo las operaciones más eficientes y transparentes”, indicó.

Este nuevo esquema no solo fortalece la confianza sanitaria entre ambos países, sino que también abre la puerta a futuras implementaciones similares con otros mercados estratégicos, consolidando a Chile como referente internacional en certificación electrónica.

En lo que va de la temporada 2025-2026, el SAG ha certificado exportaciones de fruta fresca por más de 663 mil toneladas, destacando nuevamente las cerezas como principal producto, seguidas por ciruelas y nectarines.