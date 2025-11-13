“Chile tiene las mejores nueces del mundo”: Exponut 2025 proyecta optimismo en la industria

El principal encuentro del sector reunió a autoridades y productores, consolidando la recuperación para la industria chilena de las nueces.

Este 12 de noviembre se realizó la Exponut 2025, organizada por Chilenut en el casino Monticello, consolidándose como el principal punto de encuentro para la industria de las nueces chilenas, reconocida por su alta calidad. No por nada, Chile es hoy el tercer productor y exportador de nueces del mundo, solo detrás de China y Estados Unidos.

El evento reunió a autoridades, productores y exportadores con el objetivo de debatir los desafíos del sector y proyectar su desarrollo futuro.

“Pertenecer a un gremio se trata de trabajar por los intereses comunes del sector, dejando de lado los propios”, señaló Macarena Pons, gerenta general de Chilenut, quien asumió el cargo en agosto pasado. La ejecutiva destacó la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo y de dar visibilidad a los temas estratégicos de la industria.

Un gremio al servicio de sus socios

Chilenut ofrece a sus asociados información técnica y comercial, capacitación, espacios de encuentro y otras herramientas que aportan valor al negocio.

“Estamos convencidos de que la nuez chilena tiene un enorme potencial como alimento saludable para el cuerpo y la mente, y estamos transmitiendo ese mensaje con fuerza en los mercados más relevantes, además de abrir nuevos destinos”, agregó Pons.

Durante la inauguración, el presidente de Chilenut, Juan Esteban Rodríguez, destacó los avances en materia comercial y el trabajo por concretar un tratado de libre comercio con la India, uno de los principales destinos para la fruta.

“Creemos que la promoción es la mejor manera de aumentar el consumo y diferenciarnos de otros orígenes. Estamos realizando una campaña en España, un mercado que valora especialmente la contraestación, frescura y calidad de nuestras nueces”, señaló.

Rodríguez también subrayó los signos de recuperación del sector: “Vemos los primeros brotes verdes después de temporadas complejas, aunque aún necesitamos un par de años estables para recuperar la superficie perdida”.

El gremio, que representa a cerca del 70% de las exportadoras, busca seguir sumando productores y fortalecer su rol en la promoción internacional. “Exponut es nuestra vitrina ante el país y el mundo para mostrar el trabajo, la innovación y el potencial de esta industria”, afirmó.

Autoridades destacan avances

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, valoró el trabajo del sector, al que calificó como un ejemplo del espíritu de la agricultura chilena: “innovación, adaptación y vocación exportadora”.

Fernández recordó que este año se concretó la apertura del mercado de Indonesia para las nueces chilenas, que entrará en vigor la próxima temporada, y reiteró el compromiso del ministerio por avanzar en la reducción de aranceles con India, que actualmente alcanza un 100%.

La nuez chilena en cifras

En representación de ProChile, su director general Ignacio Fernández destacó que en 2024 las exportaciones de nueces alcanzaron US$ 410 millones, y que hasta septiembre de este año ya suman US$ 432 millones.

“India ofrece tremendas oportunidades y hay un espacio para crecer que debemos aprovechar, al igual que en el sudeste asiático, un mercado de 680 millones de personas con rápido crecimiento económico”, indicó.

Fernández, además, subrayó la importancia del ecosistema que rodea a la agroexportación de nueces, con empresas dedicadas a soluciones hídricas, de suelo, de calidad y de tecnología, que contribuyen al desarrollo sostenible del rubro.

“Como Nuez”: una campaña para impulsar el consumo

En el marco del evento, Chilenut presentó su nueva campaña digital y radial “Como Nuez: Un puñado al día, un beneficio para tu vida”, que busca posicionar a la nuez como un snack saludable y natural para la vida moderna.

La iniciativa, que se desarrollará durante noviembre y diciembre de 2025, invita a las personas a incorporar el consumo diario de nueces como un gesto simple con impacto positivo en la energía, concentración y bienestar mental.

Con esta mirada al futuro, Chilenut reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la apertura de nuevos mercados y la promoción del consumo global de nueces chilenas.