Chilenut presenta campaña para aumentar el consumo interno de nueces

Diciembre 17, 2025

El color y el rendimiento son las características de las nueces chilenas que han permitido su reconocimiento y su atractivo en los mercados internacionales. Sin embargo, el consumo interno en nuestro país se sitúa en un nivel muy bajo, de aproximadamente un 3%.

En este contexto es que Chilenut presentó “Como Nuez: Un puñado al día, un beneficio para tu vida”, una campaña cuyo objetivo es que los ciudadanos incorporen las nueces en su rutina diaria. En este sentido, el presidente de Chilenut, Juan Esteban Rodríguez, señaló que la nuez se suma a la palta, el huevo y la leche como productos emblemáticos, de los que la gente debe conocer sus atributos y beneficios.

En cuanto a las acciones concretas que conlleva esta campaña, la gerente general de la entidad, Macarena Pons, indicó que la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, se comprometió a colaborar con la Junji, ya que se busca incorporar la nuez a la dieta de los niños. Asimismo, añadió que durante el año van a realizar distintas activaciones que les permitirán desarrollar esta campaña e ir llegando a distintos sectores y segmentos para poder lograr el aumento de consumo.

Industria en recuperación

Como una recuperación es como se califica el panorama actual que vive la industria de la nuez. En relación con ello, Rodríguez recordó, en primer lugar, que en la agricultura siempre se busca lo que se encuentra mejor en ese momento. “Durante la década de 2010, las nueces vivieron un boom, con precios muy buenos, lo que hizo que tanto la producción como la superficie aumentaran exponencialmente”, comentó.

Posteriormente, vino la pandemia, época en la que, si bien se mantuvo la producción, se observó una disminución del consumo. “Los precios bajaron y las nueces dejaron de ser la niña bonita que era hasta hace unos años atrás. Nos tocó vivir cinco años con precios muy bajos, que hicieron que los huertos más antiguos, las variedades menos rentables y los huertos establecidos en zonas más limítrofes fueran saliendo. Y hoy día nos hemos ido quedando con los huertos de mejor calidad, y la verdad que esperamos que la recuperación que se ha visto en el precio, permita darle la confianza a los productores para volver a plantar, porque nosotros como industria necesitamos volver a crecer”, enfatizó.

La sustentabilidad como principal desafío

Entre los principales desafíos de la industria, la productora Ingrid Lamas enfatizó la necesidad de lograr una producción más sustentable, trabajando en las raíces. Entre las medidas concretas para lograrlo, la productora de la V Región señaló que la clave radica en el riego.

“Si tienes un buen riego, un buen manejo, ahí tienes el 70% de la producción. Después de las fertilizaciones, ojalá colocar algas, por ejemplo, que son promotoras de hormonas vegetales que hacen que crezca la planta, y eso puede ser en el follaje o en la raíz”, analizó y agregó que el compost ayuda mucho porque genera microorganismos benéficos, que son los que hacen el intercambio de nutrientes entre el suelo y la planta.