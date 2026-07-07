China, Corea y Vietnam: Avanzan los protocolos para mejorar el acceso de las frutas frescas chilenas

En un encuentro estratégico con el ministro Jaime Campos y Odepa, los exportadores revisaron flexibilizaciones logísticas para China, el avance en la apertura de ciruelas en Corea y la optimización de los envíos de cerezas, kiwis y arándanos a Vietnam.

Julio 7, 2026

El fortalecimiento de los lazos público-privados y las relaciones con las autoridades de los mercados de destino de las frutas chilenas se consolida como un pilar fundamental para el desarrollo del sector frutícola nacional. En este contexto, la directiva de Frutas de Chile, integrada por su presidente Iván Marambio, el gerente general Miguel Canala-Echeverría y el secretario general Rodrigo Gallardo, sostuvo una reunión clave con el ministro de Agricultura, Jaime Campos, y representantes de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). El objetivo del encuentro fue abordar los desafíos logísticos, la apertura de nuevos mercados en el continente asiático y analizar la actual coyuntura comercial internacional.

Destrabar barreras técnicas y logísticas en China

Durante la reunión, los dirigentes del gremio frutícola repasaron detalladamente los avances y los convenios pendientes con tres de los destinos más relevantes para la fruta fresca chilena en Asia: China, Corea y Vietnam.

En el caso del gigante asiático, el foco está puesto en formalizar administrativamente una serie de flexibilizaciones técnicas y logísticas que ya fueron previamente definidas y acordadas entre los equipos técnicos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Aduana de China. Entre los puntos que se busca oficializar mediante la firma de los protocolos definitivos destacan:

El libre movimiento de la fruta entre zonas bajo condición de cuarentena.

Una mayor flexibilidad y nuevas pautas en el manejo de las temperaturas para la fruta en tránsito.

La simplificación en el uso de etiquetas identificatorias en los palets.

La autorización formal para ejecutar exportaciones directamente en bodega de nave.

Ciruelas para Corea y facilidades para la cereza en Vietnam

Las gestiones en los otros dos destinos de la región asiática también muestran progresos significativos. Con respecto a Corea del Sur, Frutas de Chile revisó las acciones orientadas a la apertura de ese mercado para las ciruelas frescas chilenas. Asimismo, el gremio planteó la relevancia de incorporar la agenda frutícola nacional dentro de las prioridades de la próxima visita oficial que autoridades de Corea del Sur realizarán a Chile.

Por su parte, Vietnam se alza como una plaza que demuestra un crecimiento sostenido muy atractivo para la industria nacional. En este país, Frutas de Chile y el SAG han estado coordinando esfuerzos técnicos para lograr el ingreso de los kiwis y los arándanos chilenos. Sumado a esto, las gestiones apuntan a optimizar de manera sustancial las condiciones de envío para las cerezas. Miguel Canala-Echeverría explicó que actualmente Vietnam exige cumplir con un tratamiento de frío obligatorio de 28 días debido a restricciones por una plaga. La meta del sector es destrabar este nudo fitosanitario para poder concretar exportaciones de cerezas por vía aérea y sin la necesidad de aplicar dicho tratamiento de frío.

Diplomacia en terreno y la mirada en la infraestructura hídrica

Tras la cita, el ministro Jaime Campos remarcó la importancia de sostener este diálogo fluido para robustecer el crecimiento de la fruticultura exportadora. El secretario de Estado detalló las acciones gubernamentales en estas materias y enfatizó la necesidad de mantener una relación estrecha y franca con los privados para continuar con el desarrollo sectorial.

Para materializar los preacuerdos logrados tras la pasada visita técnica del SAG y el gremio a Asia, la industria espera consolidar las firmas correspondientes. Frente a esto, Frutas de Chile valoró positivamente la determinación del ministro Campos de designar al Subsecretario de Agricultura para liderar una futura misión oficial a estos países asiáticos con el fin de suscribir los acuerdos alcanzados en beneficio de las exportaciones.

Finalmente, los representantes gremiales conocieron de primera mano la visión del Ministerio de Agricultura y del Gobierno respecto a las políticas hídricas de mediano y largo plazo. La administración sectorial expuso que la gestión a futuro está enfocada en implementar medidas que permitan disponer de una mayor infraestructura para asegurar el suministro de agua frente a los persistentes escenarios de escasez hídrica que han afectado a las zonas productoras en el último tiempo.

Fuente: Frutas de Chile