China habilita el registro para la exportación de frutas y pulpas congeladas desde Brasil

La Administración General de Aduanas de China (GACC) dio luz verde al modelo de certificado sanitario, permitiendo a las agroindustrias brasileñas iniciar los trámites en el sistema CIFER para expandir su oferta exportable hacia el mercado asiático.

Julio 28, 2026

Brasil consolida un paso clave en su estrategia de diversificación comercial en Asia. La Administración General de Aduanas de China (GACC) habilitó formalmente el registro de establecimientos brasileños interesados en comercializar frutas y pulpas congeladas, un procedimiento indispensable para operar en el gigante asiático.

Esta apertura representa una gran oportunidad para agregar valor a la producción agrícola del país sudamericano, ingresando de lleno a un segmento de alimentos procesados y naturales de alta demanda.

El proceso de habilitación y el sistema CIFER

El avance se concretó tras la incorporación oficial del modelo de certificado sanitario acordado entre ambas naciones en la plataforma de la autoridad china.

A partir de este hito, las empresas del sector pueden comenzar sus gestiones de inscripción en el Sistema de Registro de Empresas Importadoras de Alimentos de China (CIFER), el mecanismo obligatorio para todos los proveedores extranjeros de alimentos.

Productos contemplados: La medida abarca pulpas y frutas congeladas elaboradas a partir de especies ya reconocidas oficialmente como alimento en China, tales como açaí, mango, goiaba (guayaba), piña (abacaxi) y maracuyá, entre otras frutas tropicales competitivas de la oferta brasileña.

La medida abarca pulpas y frutas congeladas elaboradas a partir de especies ya reconocidas oficialmente como alimento en China, tales como açaí, mango, goiaba (guayaba), piña (abacaxi) y maracuyá, entre otras frutas tropicales competitivas de la oferta brasileña. Trazabilidad y controles: El procedimiento apunta a garantizar altos estándares de seguridad e higiene, exigiendo estrictos mecanismos de trazabilidad en toda la cadena logística.

Diversificación de la oferta hacia el mercado asiático

Hasta el momento, la presencia de Brasil en China se ha mantenido sólidamente anclada a materias primas y commodities de gran escala —como soja, carne vacuna y de pollo, azúcar y celulosa—. Sin embargo, la inclusión de frutas y pulpas congeladas permite diversificar las exportaciones hacia segmentos con mayor valor agregado.

La creciente inclinación de los consumidores chinos por las bebidas naturales, los alimentos funcionales y las frutas procesadas genera un escenario sumamente favorable. Gracias a su enorme diversidad productiva y capacidad industrial, Brasil se posiciona para aprovechar esta ventana de oportunidad, fortaleciendo sus lazos comerciales con Asia mediante una oferta agroexportadora más sofisticada y diversificada.

Fuente: news.agrofy