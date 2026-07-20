China impulsa las exportaciones chilenas de ciruelas secas durante el primer semestre de 2026

Los envíos sumaron 29.704 toneladas y generaron retornos por US$ 107 millones en la primera mitad del año. Una fuerte aceleración de la demanda asiática y europea durante junio duplicó los embarques respecto al mes anterior.

Julio 20, 2026

La industria chilena de ciruelas secas cerró el primer semestre de 2026 con un balance muy positivo y altas expectativas para la segunda mitad del año. De acuerdo con los datos gremiales reportados por Chileprunes , las exportaciones del sector alcanzaron 29.704 toneladas por un valor FOB de US$ 107 millones, logrando posicionar este fruto deshidratado en 69 mercados internacionales.

El rendimiento semestral estuvo fuertemente apuntalado por un histórico comportamiento de los mercados durante el cierre del periodo. El mes de junio concentró, por sí solo, cerca del 36% del volumen total de la primera mitad del año, registrando el despacho de 10.623 toneladas y retornos por US$ 36,6 millones; una cifra que prácticamente duplicó los embarques anotados en mayo.

El fenómeno de China y el peak de junio

El gigante asiático se consolidó sólidamente como el principal destino para la ciruela deshidratada chilena por volumen. Durante el acumulado de enero a junio, China concentró el 19,2% del volumen total exportado.

La aceleración de este mercado fue especialmente evidente en junio, mes en el que se enviaron 2.882 toneladas a puertos chinos, una cifra que representa más de la mitad de todo lo exportado hacia ese país en el semestre.

Detrás de China, los mercados de Polonia y México completaron el podio de los destinos más importantes. En conjunto, estos tres países representaron el 43% de la fruta enviada al exterior, mientras que el top 10 de compradores concentró cerca de las tres cuartas partes (75%) del negocio global.

Europa: Clave en valor y diversificación

A pesar de que China lideró en volumen, Europa se reafirmó como la región más estratégica y robusta en términos de retorno económico y diversificación para Chile. Muestra de ello es que seis países europeos se ubicaron dentro de los diez principales destinos en valor FOB.

Polonia: Funciona como la puerta de entrada clave para Europa Central y Oriental, posicionándose como el segundo mercado global más relevante detrás de China, con retornos por US$ 13,9 millones.

Funciona como la puerta de entrada clave para Europa Central y Oriental, posicionándose como el segundo mercado global más relevante detrás de China, con retornos por US$ 13,9 millones. España, Alemania e Italia: Destacaron de manera consecutiva por sus elevados retornos para las exportaciones chilenas, registrando US$ 8,9 millones, US$ 6,7 millones y US$ 5,4 millones respectivamente.

Desempeño en América Latina

En el escenario regional, México se mantuvo firme como el principal consumidor latinoamericano para la ciruela seca chilena, generando retornos cercanos a los US$ 10,9 millones. Por su parte, Brasil mostró una importante expansión comercial durante el segundo trimestre, manifestando su mayor dinamismo de compra precisamente durante el mes de junio.

“Las cifras del primer semestre reflejan la solidez de una industria que ha logrado consolidar su presencia en mercados estratégicos y, al mismo tiempo, avanzar en la diversificación de destinos. Vemos con optimismo la evolución de Asia y la recuperación que está mostrando Europa, lo que fortalece las perspectivas para la segunda parte del año”, concluyó Pedro Acuña, director ejecutivo de Chileprunes.