China recibe por primera vez nectarinas y ciruelas sudafricanas

Con el debut simultáneo de nectarinas y sugar plums, el sector exportador consolida un nuevo destino estratégico en una de las plazas más dinámicas del comercio hortofrutícola mundial.

Febrero 23, 2026

Sudáfrica concretó un avance estratégico en su proceso de diversificación de mercados con la llegada de los primeros embarques de nectarinas y sugar plums (ciruelas) al mercado chino, lo que marcó el debut oficial de ambas frutas en China. Se trata de la primera vez que estos productos ingresan formalmente a este destino bajo el protocolo fitosanitario, lo que abre una nueva etapa para los carozos sudafricanos en Asia.

Nectarinas: primer ingreso formal al mercado chino

El 9 de febrero de 2026, por vía aérea, arribó a Shanghái el primer envío de nectarinas sudafricanas con destino al mercado chino, lo que convirtió la operación en la primera de su categoría hacia China. La carga incluyó variedades de pulpa blanca y amarilla, seleccionadas por su firmeza, dulzor y comportamiento postcosecha, variables clave para un mercado que exige alta calidad y consistencia.

El ingreso no solo representa un hito simbólico, sino también el inicio de un programa comercial que buscará escalar los volúmenes en las próximas temporadas. Parte del volumen será comercializada a través de canales digitales y de livestreaming, una estrategia que permite acelerar el posicionamiento en el segmento premium del consumidor urbano en China.

Sugar plums: apertura inédita en ventana de alta demanda

Un día después, se concretó la llegada de las primeras sugar plums sudafricanas, lo que también marcó su estreno en el mercado chino. El arribo coincidió con los días previos al Spring Festival, periodo de fuerte dinamismo comercial de fruta fresca, debido al aumento del consumo y a la demanda de productos asociados a regalos.

Los primeros lotes incluyeron variedades con altos niveles de azúcar, un atributo muy valorado por el consumidor chino. Los envíos fueron gestionados por exportadoras como CORE Fruit y Bonaire Exporters, en una fase inicial orientada a evaluar la recepción de mercado, el comportamiento de los precios y la eficiencia logística antes de expandir el programa.

Protocolo fitosanitario como base de la apertura

El debut de nectarinas y sugar plums fue posible tras la implementación del protocolo fitosanitario acordado entre Sudáfrica y China, que autoriza el ingreso de cinco categorías de frutas de carozo. El acuerdo establece requisitos técnicos en el manejo del huerto, el monitoreo de plagas, los procesos de embalaje y la certificación oficial, elementos esenciales para asegurar el cumplimiento regulatorio y la continuidad de las exportaciones.

Este marco sanitario no solo habilita la entrada de nuevas categorías, sino que también sienta las bases para ampliar progresivamente la presencia sudafricana en el mercado chino con otras especies de carozo en el futuro.

Ventana contraestacional y proyección de crecimiento

Desde el punto de vista comercial, la temporada productiva sudafricana, entre octubre y abril, coincide con una menor oferta en el hemisferio norte, lo que genera una oportunidad estratégica de contraestación. La entrada en esta fase permite posicionar el producto fresco en momentos de alta valorización.

La industria sudafricana ha incrementado la superficie y modernizado su oferta varietal en los últimos años, especialmente en nectarinas y ciruelas orientadas a la exportación. El debut de ambas frutas en China no solo diversifica los destinos, sino que también reduce la dependencia de mercados tradicionales y fortalece la matriz exportadora del sector.

Si la recepción comercial y la respuesta del consumidor resultan favorables, se espera un aumento progresivo de los volúmenes en las temporadas 2026/27 y siguientes. Más allá del volumen inicial, el ingreso simultáneo y, por primera vez, de nectarinas y sugar plums a China constituye un hito estructural para la fruta de carozo sudafricana en el escenario internacional.

