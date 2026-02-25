Científicos buscan frenar la enfermedad TR4 en banano: avances en Taiwán y nueva investigación en Australia

La amenaza del hongo Fusarium TR4 impulsa proyectos de desarrollo de variedades resistentes al patógeno, con cultivares identificados en Taiwán y un programa de investigación en Australia para acelerar la selección genética.

Febrero 25, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

La enfermedad conocida como marchitez por Fusarium Raza Tropical 4 (TR4) es una de las mayores amenazas actuales para la producción global de banano, ya que puede permanecer en el suelo durante décadas y no tiene cura química ni prácticas de control totalmente efectivas. Esta variante del hongo ataca principalmente a la variedad Cavendish, dominante en la exportación mundial, y puede provocar pérdidas severas en plantaciones afectadas.

Taiwán: décadas de selección dan frutos resistentes

En Taiwán, donde TR4 fue detectado por primera vez hace casi seis décadas, los investigadores han adoptado una estrategia de selección de plantas con tolerancia natural al hongo. Científicos del Taiwan Banana Research Institute desarrollaron cultivares derivados de la Cavendish que muestran niveles significativos de resistencia y son capaces de coexistir con el patógeno en campo, como el Taiwan Banana No. 1 y otras variantes con entre 70% y 90% de resistencia evaluada.

Estos avances se lograron mediante el cultivo, selección y evaluación de millones de plantines obtenidos a partir de brotes laterales de plantas que mostraban menor expresión de síntomas, seguido de pruebas en suelos contaminados para validar su supervivencia.

Aunque muchas plantaciones en Taiwán siguen con niveles de infección, estas variantes resistentes han permitido que la producción continúe bajo presión del patógeno.

Australia: nueva investigación genética para la resistencia

Mientras tanto en Australia, se ha lanzado un nuevo proyecto de investigación para desarrollar variedades de banana resistentes al TR4 utilizando herramientas genéticas avanzadas. El proyecto, financiado por Hort Innovation y liderado por la University of Queensland, buscará identificar y utilizar marcadores moleculares que permitan seleccionar rápidamente plantas con rasgos de resistencia durante el proceso de mejoramiento.

Esta iniciativa se centrará en evaluar líneas no comerciales que ya muestran resistencia natural al marchitamiento por Fusarium y en traducir el conocimiento de la base genética de esta resistencia en herramientas prácticas para criadores. El objetivo es reducir el tiempo y los costos necesarios para incorporar resistencia en nuevas variedades que puedan sostener la producción a largo plazo.

Los resultados de este trabajo no solo beneficiarán a Australia, sino que también buscan aportar conocimiento a los esfuerzos globales para enfrentar la enfermedad, que afecta a regiones productoras en Asia, África y América.

Hacia una producción de bananas más sostenible

El TR4 representa un desafío persistente debido a su capacidad de permanecer activo en el suelo y su impacto sobre la Cavendish, variedad ampliamente cultivada por su rendimiento y aceptación comercial. La combinación de enfoques —cultivares tolerantes ya en uso en Taiwán y nuevas herramientas genéticas en investigación— muestra el esfuerzo global por asegurar la sostenibilidad del cultivo bananero frente a amenazas fitosanitarias.

Con estos esfuerzos, la industria avanza hacia soluciones que pueden ofrecer alternativas resistentes y más seguras para los productores, a la vez que mantienen la productividad y calidad del banano, uno de los alimentos más consumidos en el mundo.