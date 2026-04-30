Cierre de campaña de pera argentina: Menor oferta regional impulsa los precios internacionales

El mercado de pepita registra un incremento en las cotizaciones de la pera hacia el final de la temporada 2025-2026. La caída en los stocks regionales y una demanda sostenida han impulsado los valores, beneficiando el cierre comercial de los productores del Valle.

Abril 30, 2026

El sector frutícola de la Patagonia enfrenta un cierre de campaña dinámico. Según Hernán Pestrin, CEO de Patagonia Infinit, la ventana comercial de la variedad Williams —que usualmente se extiende hasta junio— se ha visto recortada este año debido a que la fruta ha iniciado un proceso de maduración más veloz, obligando a finalizar las operaciones antes de lo previsto.

Dinámica de precios y mercados internacionales

El comportamiento de las cotizaciones ha seguido una tendencia marcada por la disponibilidad de stock:

Inicio de temporada: Precios elevados por la escasa oferta inicial.

Precios elevados por la escasa oferta inicial. Etapa media: Descenso de valores ante el ingreso de mayores volúmenes.

Descenso de valores ante el ingreso de mayores volúmenes. Cierre de campaña: Repunte de precios debido a la baja disponibilidad de fruta de calidad.

Este fenómeno alcista se ve reforzado por la situación de Chile, que también registra una producción menor, reduciendo la oferta global del hemisferio sur.

Brasil: El socio estratégico indiscutible

Brasil se consolida como el destino prioritario para la pera argentina, destacando por:

Logística eficiente: Tiempos de tránsito de apenas 7 días, lo que garantiza la frescura del producto.

Tiempos de tránsito de apenas 7 días, lo que garantiza la frescura del producto. Cultura de consumo: Un mercado masivo con una fuerte afinidad por la pera del Alto Valle y estándares de calidad cada vez más exigentes.

Un mercado masivo con una fuerte afinidad por la pera del Alto Valle y estándares de calidad cada vez más exigentes. Ventaja competitiva: La amplitud térmica y disponibilidad de agua en el norte de la Patagonia aseguran la consistencia que el comprador brasileño demanda.

Contraste con la manzana y desafíos futuros

A diferencia de la pera, la campaña de manzana ha sido golpeada por factores climáticos como el granizo, lo que ha limitado severamente la calidad exportable. Como consecuencia, gran parte de la producción se ha derivado al mercado interno para mantener los estándares de exportación.

De cara a las próximas temporadas, la estrategia regional apunta a fortalecer la presencia en América Latina, expandiendo fronteras hacia Perú, Ecuador y Costa Rica, sin descuidar el eje central que representa el mercado brasileño.

Fuente: MásProducción