Ciruela deshidratada chilena pierde terreno en China y abre nuevas oportunidades en EE.UU. y Europa

La fuerte caída del mercado chino marca un punto de inflexión para la industria, que hoy apuesta por una mayor diversificación de destinos y mejores retornos en mercados estratégicos.

Abril 6, 2026

La industria chilena de la ciruela deshidratada enfrenta un cambio relevante en su mapa exportador. Por primera vez en años, China dejó de ser el principal destino del producto, lo que evidencia una caída significativa tanto en volumen como en valor.

De acuerdo con cifras oficiales del Servicio Nacional de Aduanas, el gigante asiático pasó a ocupar el segundo lugar entre los mercados de destino, con envíos cercanos a 978 mil kilos y retornos por US$ 3,2 millones. Este desempeño representa solo el 37,5% del volumen registrado en igual periodo del año anterior, cuando las exportaciones alcanzaban las 2.607 toneladas y US$ 5,98 millones.

Europa toma la delantera

En este nuevo escenario, Europa se posiciona como el principal polo de demanda para la ciruela deshidratada chilena. Dentro del bloque, Polonia lidera ampliamente, con importaciones por 1.791 toneladas y un valor de US$ 6,07 millones, consolidándose como el mercado más relevante para el sector.

Otros destinos europeos, como el Reino Unido y Alemania, también muestran un desempeño sólido, con envíos superiores a 570 mil kilos y retornos cercanos a US$ 2,3 millones en ambos casos, lo que refleja una demanda estable en el continente.

Estados Unidos mejora precios y volumen

En Norteamérica, Estados Unidos muestra señales positivas. El volumen exportado a ese mercado creció un 32%, acompañado de una mejora de los precios.

El valor promedio pasó de US$ 4,43 por kilo a US$ 4,69 en el período analizado, alcanzando incluso los US$ 4,88/kg en febrero, lo que evidencia una tendencia al alza en los retornos.

España destaca por retornos premium

España, en tanto, presenta un comportamiento interesante: aunque los volúmenes enviados disminuyeron levemente, el precio promedio experimentó un fuerte incremento.

Durante febrero, el valor por kilo subió desde US$ 4,80 a US$ 5,91, lo que representa un alza de 23% y posiciona a este mercado como el de mayor retorno unitario. Este escenario abre espacio para estrategias enfocadas en productos de mayor valor agregado o segmentos premium.

Exportaciones mantienen dinamismo

Pese a la caída en China, la industria mantiene un buen inicio de temporada. En los primeros meses del año, las exportaciones totalizan 9.312 toneladas, equivalentes a US$ 34,5 millones FOB, lo que refleja un desempeño dinámico del sector.

En América Latina, México lidera como principal destino, con más de 835 mil kilos exportados y retornos cercanos a los US$ 2,9 millones.

Además, mercados como Brasil, Colombia y Perú continúan mostrando una evolución positiva en el consumo, en línea con tendencias observadas en años anteriores.

Diversificación como eje estratégico

El actual escenario evidencia una menor dependencia de un solo mercado, en contraste con años anteriores en los que China concentraba gran parte de los envíos.

La expansión hacia Europa, Norteamérica y otros destinos confirma una estrategia de diversificación más robusta, que busca reducir riesgos y capturar mejores oportunidades comerciales.

Chile se mantiene como el principal productor y exportador mundial de ciruelas deshidratadas, con presencia en múltiples mercados y una reputación consolidada por la calidad, la disponibilidad y el valor nutricional del producto.

Fuente: Chile Prunes