Cítricos agrios argentinos crecen un 36% en valor y registran su mejor desempeño en dos décadas

Entre enero y abril de 2026, el complejo de cítricos agrios generó ingresos por US$ 108 millones, impulsado por el peak de cosecha del hemisferio sur y una revalorización internacional de los subproductos industriales.

Junio 12, 2026

Publicado por Zaida Ibáñez

El complejo exportador de cítricos agrios de Argentina —liderado por la industria del limón y sus derivados— registró un desempeño histórico en los mercados internacionales durante el primer cuatrimestre de 2026. De acuerdo con datos oficiales procesados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, las ventas al exterior de este sector crecieron un 36% en valor interanual, totalizando US$ 108 millones, y treparon un 50% en volumen físico, acumulando 50.085 toneladas despachadas.

Esta marca representa el mejor arranque exportador y el rendimiento más alto para este período en las últimas dos décadas, consolidando a Argentina como un jugador protagónico en el abastecimiento global de contraestación. Las cifras positivas coinciden con el inicio del peak de la cosecha en el hemisferio sur, lo que otorga una ventaja estratégica clave para el abastecimiento de países europeos y de Estados Unidos. Las estadísticas fueron elaboradas por las Subsecretarías de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional y de Economías Regionales y Pequeños y Medianos Productores.

El fuerte impulso de la fruta fresca y el jugo concentrado

El gran salto comercial del cuatrimestre se explica, en gran parte, por el fuerte incremento en las ventas externas de limones frescos. Esta variante en origen se disparó un 76% en volumen físico y un notable 129% en valor interanual, llegando a generar un ingreso de US$ 26 millones (lo que representa un saldo a favor de US$ 14,7 millones en comparación con el ciclo anterior).

Por su parte, el procesamiento industrial también acompañó con fuerza la tendencia alcista. Los envíos de jugo concentrado de limón registraron un incremento del 23,6% en volumen y un alza del 67,1% en valor, alcanzando los US$ 32,4 millones, un crecimiento neto de US$ 13 millones respecto al período previo.

Hito en aceites esenciales y precios firmes

Dentro de la matriz comercial del complejo, las ventas de aceite esencial de limón marcaron un hito absoluto al alcanzar un récord de venta de US$ 48,2 millones, una cifra 6% superior a la registrada en 2025.

El valor unitario de este subproducto consolidó el buen momento de la agroindustria a nivel global, logrando precios de exportación considerablemente altos. El valor por tonelada se ubicó en los US$ 24.477, reflejando una revalorización comercial del 9% frente al año anterior. Los principales destinos tradicionales para el complejo agroindustrial continuaron siendo Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos, Rusia e Italia.

Crecimientos exponenciales en nuevos destinos

El informe de la cartera agrícola nacional resaltó que, más allá de sostener sus mercados históricos, el sector experimentó alzas espectaculares de tres dígitos en la demanda proveniente de plazas altamente competitivas de Europa y Asia.

Entre los incrementos más exponenciales acumulados durante el primer cuatrimestre sobresalen de manera particular:

China: con un impresionante aumento del 921%.

con un impresionante aumento del 921%. España: registrando una suba del 729%.

registrando una suba del 729%. Francia: con un alza del 640%.

con un alza del 640%. Japón: con un incremento del 217%.

con un incremento del 217%. Grecia: creciendo un 176%.

Con estos números en la mano, el sector limonero argentino se posiciona con excelentes perspectivas para el resto del año, impulsado tanto por una demanda internacional sostenida de fruta fresca como por la solidez comercial de sus derivados industriales de alto valor agregado.