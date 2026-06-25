Cítricos chilenos: Temporada avanza con buenas perspectivas comerciales para fruta de calidad en EE.UU

El Comité de Cítricos de Frutas de Chile proyecta exportaciones totales de 383.000 toneladas para esta campaña. Con el mercado estadounidense como destino principal, el sector apuesta por la consistencia, el calibre y la condición de la fruta para asegurar retornos positivos en un escenario competitivo.

Junio 25, 2026

La campaña de exportación de cítricos chilenos avanza a paso firme con un escenario comercial favorable para los productos de calidad premium. De acuerdo con el reporte del Comité de Cítricos de Frutas de Chile, la industria proyecta una temporada dinámica y con volúmenes al alza, respaldada por una demanda sólida en Estados Unidos —su principal mercado de destino— y por una respuesta operativa eficiente de los productores frente a las exigencias del comercio internacional.

Proyecciones de volumen por categoría

El sector estima alcanzar un volumen total de exportación de 530.000 toneladas, lo que equivale a un crecimiento global del 6% en comparación con el periodo anterior. Este incremento se distribuye de manera estratégica entre las distintas especies:

Limones y Naranjas: Lideran las proyecciones de crecimiento con incrementos estimados del 14% (131.000 toneladas) y 10% (134.000 toneladas), respectivamente.

Lideran las proyecciones de crecimiento con incrementos estimados del 14% (131.000 toneladas) y 10% (134.000 toneladas), respectivamente. Clementinas y Mandarinas: Las clementinas muestran un avance del 5% (75.000 toneladas), mientras que las mandarinas se consolidan como la categoría de mayor volumen con 190.000 toneladas proyectadas.

Ventajas competitivas y condición de llegada

El éxito de la presente temporada está estrechamente vinculado a las condiciones del mercado estadounidense, que actualmente registra una menor disponibilidad inicial de cítricos. Esta ventana comercial representa una oportunidad clave para la fruta chilena, siempre que cumpla con los exigentes parámetros de frescura, calibre y firmeza.

En este aspecto, los esfuerzos de los exportadores se han centrado en optimizar la cadena de frío y los procesos logísticos para asegurar una vida de postcosecha prolongada. Asimismo, herramientas técnicas como el protocolo Systems Approach siguen jugando un rol determinante en regiones específicas, permitiendo ingresar al mercado sin tratamientos que afecten la condición de la fruta, asegurando un producto de estándar superior en el punto de venta.

La temporada de cítricos ratifica la madurez y la capacidad de adaptación de la fruticultura chilena ante un mercado global competitivo. El cumplimiento de las estimaciones dependerá del mantenimiento de flujos logísticos estables y de la consistencia en los envíos de alta calidad. Con una estrategia enfocada en el valor agregado y el resguardo de la condición de llegada, la industria nacional se encamina a consolidar una campaña sólida que reafirma el liderazgo de Chile como proveedor estratégico de cítricos en el hemisferio sur.

Fuente: Frutas de Chile