Cítricos Easy peeler: un mercado ordenado pero riesgoso

La complementaridad en clementinas y mandarinas de la oferta chilena con la de Estados Unidos en su mercado, dificulta avanzar en otros países, principalmente asiáticos. Una estrategia de posicionamiento en estos destinos pasaría por testear nuevas variedades que se ajusten mejor al gusto oriental.

Abril 13, 2026

Por: Isabel Quiroz, Socia fundadora v directora de iQonsulting

Recién ha pasado el verano y la actividad de cítricos de exportación de Chile ha sido mínima, por lo que ahora comienza la gran acción. Al revisar el 2025, se observa con claridad la distribución de las diferentes fuentes de cítricos del mundo, desde los países productores hasta los mercados más relevantes, entre ellos Estados Unidos, Europa y Asia. Esta suerte de posicionamiento que se ha mantenido y fortalecido en los últimos años, entrega de alguna forma una seguridad en la planificación que se puede hacer con este grupo de especies mirando los mercados mundiales. Pero también da tranquilidad a quienes participan de este negocio, revelando una situación de madurez: Chile y Perú en EE.UU.; Sudáfrica en Europa y los tres del Hemisferio Sur en Asia con volúmenes acotados. Ello permite planificar con calma la próxima temporada.

No es la situación que experimentan otros cultivos. Todos sabemos de la dificultad que ha atravesado el mercado mundial de frutas post pandemia, en un esfuerzo por lograr mejores precios y posición en el mercado. No siempre se ha logrado, la incertidumbre persiste y temporada tras temporada vemos cómo hay una u otra fruta que presenta problemas en su comercialización, dando pie a que los magros retornos para los exportadores y productores se tomen las noticias y el análisis en seminarios y encuentros de la industria. Por ello, y aunque pareciera ser que los cítricos han consolidado un negocio más estable, es importante mirar por dónde diversificar para mejorar la resiliencia.

En la industria citrícola persiste la gran pregunta sobre la consecuencia de la hiperconcentración de exportación de cítricos chilenos a Estados Unidos, con más del 90% de la oferta de clementinas, mandarinas y naranjas colocada en este mercado. ¿Será posible una resiliencia del negocio en el futuro con esta concentración? Sin ser pesimista, siempre es importante seguir sondeando otros mercados para darle mayor estabilidad a las exportaciones, pero la solidez alcanzada por los cítricos a pesar de esta alta colocación en Estados Unidos, se ha logrado por una complementación muy especial que no solamente radica en la temporalidad de la producción del país del norte con la de Chile. En clementinas/mandarinas y naranjas se trata de algo más que sólo compartir mercado en diferentes momentos del año, es también la adaptación de la producción de Chile a los gustos organolépticos del público que compra cítricos en Estados Unidos.

Desde este punto de vista, es más difícil colonizar otros destinos con gustos distintos, refiriéndome particularmente a los mercados asiáticos, que requieren de una fruta cítrica con mayor contenido de azúcar o mejor dicho, con un dulzor o balance entre dulzor y acidez diferente.

Por lo anterior, avanzar con la oferta de Chile en los mercados asiáticos implicará una reestructuración o incorporación de nuevas variedades más adaptadas a estos gustos. Mientras ello ocurre, se pueden desarrollar otros destinos con gustos similares a los de Norteamérica. Varios de los mercados latinoamericanos y algunos de Europa —particularmente en Europa del Norte— serían beneficiosos para darle más estabilidad al negocio, más aún con la sensación de falta de seguridad de las reglas del mercado americano en la era Trump.

Volviendo a la complementariedad con EE.UU., si revisamos la oferta semanal de clementinas y mandarinas de ambos países en este mercado (ver gráfico 1), apreciamos esa conexión. Si bien se ve un leve traslape en junio y noviembre, cada país tiene su momento de ventas.

La gran diferencia es que a Chile le crece la competencia, especialmente de Perú y Sudáfrica, aunque también EE.UU. la está enfrentando desde Marruecos. Nuevamente, la similitud en la calidad de los productos entre EE.UU. y Chile les permite competir bien con diferencias en calidad cosmética y/o gustativa.



Gráfico 3: Clementinas, EEUU. Arribos semanales oferta importada en toneladas y precios FOT (nivel importador) USD/kg.



Fuente: precios FOT de USDA, información de volúmenes de Frutas de Chile; Inform@cción; Hortgro y TradeMap. Elaborado por iQonsulting

La oferta de Perú está compuesta por satsumas y, últimamente, por una creciente cantidad de Murcott. Si bien esta última puede competir mejor con Chile, las satsumas enfrentan dificultades por su falta de acidez y problemas cosméticos por el tono más verde de su piel. Marruecos, por su parte, se caracteriza por su gran calidad, particularmente por su mandarina Nadorcott.

Sin embargo, se enfrenta a la oferta local de EE.UU., lo que dificulta la venta debido a las preferencias los consumidores por el producto nacional. Aun así Marruecos logra colocar sus productos y hacia fines de temporada, cuando el mayor volumen se hace evidente, los precios se ven afectados tanto para EE.UU, Marruecos e incluso, el inicio de la temporada del Hemisferio Sur.

En consecuencia, la complementaridad en clementinas y mandarinas de la oferta chilena con la de Estados en su mercado, dificulta avanzar en otros paises, principalmente asiaticos. Una estrategia para posicionar a Chile en Asia pasa necesariamente por testear variedades nuevas que se ajusten mejor a los gustos de Lejano Oriente. Por ahora, todo lo que se haga por fortalecer la oferta de Chile en EE.UU. y avanzar en otros mercados afines como Latinoamérica y norte de Europa, ayudará a hacer más resiliente la industria de los “easy peeler” y naranjas de Chile.