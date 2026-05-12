Cítricos: Sudáfrica supera a España y se convierte en el principal exportador mundial

La industria sudafricana de cítricos alcanzó un récord histórico de exportaciones y consolidó su presencia en los mercados internacionales, impulsada por nuevas inversiones productivas, mejoras logísticas y una fuerte orientación exportadora.

Mayo 12, 2026

Sudáfrica sigue consolidándose como uno de los grandes protagonistas del comercio mundial de cítricos. Durante 2025, el país africano superó a España en volumen de exportaciones, alcanzando las 2,9 millones de toneladas, lo que marca un nuevo hito y lo posiciona como el principal exportador de cítricos del mundo.

La Citrus Growers’ Association of Southern Africa (CGA) destacó que el desempeño refleja el carácter altamente exportador del sector, así como su cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad, sanidad vegetal y calidad de la fruta.

Según la entidad, el crecimiento ha sido impulsado por inversiones sostenidas en nuevos huertos, tecnologías de producción y eficiencia operativa, elementos que han permitido aumentar significativamente la competitividad de la fruta sudafricana en mercados clave.

Meta apunta a 260 millones de cajas al 2032

La industria citrícola sudafricana mantiene una ambiciosa estrategia de expansión y proyecta exportar 260 millones de cajas de 15 kilos hacia 2032, fortaleciendo así su participación en mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, India y China.

Desde la CGA señalaron que este crecimiento también obliga a acelerar acciones gubernamentales orientadas a mejorar el acceso a mercados y facilitar condiciones comerciales más competitivas para mayores volúmenes de exportación.

“El crecimiento de la producción subraya la necesidad de avanzar de forma más proactiva en la apertura de mercados y la eficiencia comercial”, indicó la asociación.

España enfrenta una menor oferta

El organismo también precisó que el avance sudafricano coincide con una reducción reciente de las exportaciones españolas, atribuida a condiciones climáticas adversas y dificultades productivas en el hemisferio norte.

No obstante, la CGA recalcó que Sudáfrica y España cumplen roles complementarios en la cadena global de suministro de cítricos gracias a la alternancia de sus temporadas, lo que permite abastecer a los consumidores durante todo el año.

Asimismo, aclararon que Sudáfrica no es el mayor productor mundial de cítricos, puesto que sigue siendo liderado por países como China, Brasil y la propia España en términos de producción total.

Costos y acceso a mercados siguen siendo desafíos

Pese a los resultados positivos de la exportación, la industria sudafricana reconoce que persisten importantes desafíos para los productores.

El CEO de la CGA, Dr. Boitshoko Ntshabele, advirtió que el volumen exportado es solo uno de los indicadores del desempeño sectorial y que muchos productores continúan enfrentando presiones sobre sus márgenes debido al aumento de costos y a la volatilidad internacional.

Entre los factores de preocupación figuran el impacto del conflicto en Irán en el precio de los combustibles y en las rutas marítimas, además del incremento de los costos de insumos, la incertidumbre en los mercados y las barreras comerciales.

La industria también mantiene inquietud por los altos aranceles y las medidas fitosanitarias consideradas “poco científicas”, particularmente en algunos mercados de destino donde las exigencias regulatorias continúan endureciéndose.

Aun así, el sector proyecta mantener su trayectoria de crecimiento en los próximos años, apoyado en una demanda internacional creciente y en la expansión de su capacidad productiva y exportadora.