CIUM 2025: Los logros, desafíos y visión a futuro de la uva de mesa peruana

Mundoagro estuvo presente en el evento que reunió a miembros de los principales países productores de uva de mesa del mundo.

Este 13 y 14 de agosto se celebró el 2do Congreso Internacional de la Uva de Mesa en Lima, Perú, un evento desarrollado por la Asociación de Productores de Uva de Mesa del Perú (Provid) que reunió a casi 700 miembros de la industria de la region.

Con el objetivo de conectar a la industria para afrontar los desafíos principales y trazar el futuro de la uva de mesa, se discutieron temas técnicos, climáticos, logísticos y de mercado, con charlas lideradas por presentadores de los principales países productores de uva de mesa en el mundo.

Durante el evento se entregó la primera proyección de la temporada 2025/26 para la uva de mesa peruana, con un pronostico de producción de 86.1 millones de cajas, un aumento de 4% en comparación a la temporada anterior.

La bienvenida del evento estuvo a cargo del gerente general de Provid, Luis Miguel Vegas, quien destacó la importancia de juntar a todos los actores de la cadena de la uva de mesa en un espacio compartido.

Mirando al futuro, Vegas planteó la pregunta de que va a suceder cuando el Peru exporte 100 millones de cajas, cuestionando si el país esta preparado para gestionar ese volumen.

“La idea es que todas las charlas que tenemos acá, al igual que las conversaciones que tengan los participantes sirvan apra ayudarnos a responder estas preguntas”, dijo Vegas.

Por su parte, Manuel Yzaga, presidente de Provid llamó a hacer un repaso de como le ha ido a la uva de mesa peruana, lo cual, al revisar las “grandes cifras, pareciera que vamos muy bien”.

Fue enfático al decir que el foco desde Provid es de seguir sosteniendo el desarollo, lo cual se puede lograr trabajando de forma cohecionada como cadena de valor. “Con esta industria hemos creado valor en la tierra, hemos transformado vidas y a miles de familias”, dijo Yzaga.

“Es probable que en el mediano plazo alcancemos las 100 millones de cajas, llevando nuestras uvas a diferentes mercados, con uvas que contienen bienestar, desarrollo y un gran trabajo por detrás”, agregó el presidente.

Repaso a la temporada anterior y un llamado a la industria

Refiriéndose a la temporada 2024/25 de uva peruana, Yzaga dijo que pareciera que fue buena, sin embarga se cuestionó si realmente lo fue, ya que según el “fue decepcionante para muchos porque la rentabilidad se vio afectada con la concentración de volúmenes durante la temporada”.

Las conversaciones difíciles, aseguró no siempre se dan públicamente, pero si se están hablando en privado, por ende, hizo un llamado a no solo concentrarse en lo bueno, si no en los errores cometidos para aprender de ellos.

Para esto, es importante pensar a mediano y largo plazo, y convencer a los miembros de la industria y las organizaciones que hagan lo mismo, midiendo los riesgos del sector a futuro.

“Cada parte interesada en esta cadena de valor tiene una responsabilidad conjunta que cumplir, por lo que debemos conseguir agilidad, fluidez, transparencia y capacidad de resolución, manejo sano de crisis, innovación conjunta y mucho mas, para resolver con agilidad y profesionalismo los problemas que podamos encontrar”, dijo el presidente de Provid.

Además hizo especial énfasis en tener espacios de confianza donde se puedan agregar valor los unos a los otros y mantener una buena y duradera relación entre todos los involucrados en la cadena de la uva.

Mirada de gobierno

En la ceremonia también estuvo presente el Ministro de Agricultura del Perú, Ángel Manero quién aseguró que el avance que ha tenido la industria en el país es impresionante.

“Esta industria se ha sofisticado de gran forma, y ha aprendido de los problemas para solidificarse”, dijo el ministro.

Destaco la apertura del mercado de Japón, China, Ecuador y Israel en los últimos dos años para la uva peruana y con miras de crecer aún más en los próximos doce meses.

“Sin duda tenemos muchos desafíos por delante, como por ejemplo la competitividad, por lo que un marco legal promotor es necesario, es algo que les debemos y es compromiso nuestro tenerlo aprobado este año”, agregó Manero.

En la logística también existen retos, especialmente por la falta de contenedores, algo que espera puedan perfeccionar este año, al igual que reforzar más puertos a lo largo del país.

Desafíos climáticos

Un tema importante mencionado por el ministro fue los desafíos climáticos que enfrentan los productores.

“Tenemos que considerar este factor en el flujo de caja. Los flujos de caja deberían ser a siete años, porque cada siete años tenemos El Niño costero, lo cual trae complicaciones con el aumento de las temperaturas”, indicó.

Considerar esto en la contingencia financiera es importante para manejar el capital y saber qué hacer cuando ocurren estos fenómenos.

Mirada a futuro

“El futuro de la uva los vemos espectacular”, dijo Manero, destacando las condiciones climáticas en Perú para el desarrollo del fruto, las cuales dijo son las mejores del mundo.

“Vamos a crecer por el aumento de consumo, por abrir nuevos mercados y por sustituir la fruta de otros países, ya que el Peru se va a consolidar tremendamente en la exportación de uva”, aseguro el ministro.