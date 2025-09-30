Claves para la medición del agua

Conocer la disponibilidad de agua, el consumo de los cultivos, cuánto se pierde por derrames y cómo varían estos valores en el tiempo es la base para gestionar el riego con precisión y lograr un uso eficiente del recurso.

Por: Hamil Uribe, Ingeniero Civil Agrícola. Dr. Alexis Rogel, Ingeniero Civil Agricola, INIA Quilamapu

En las últimas décadas, la agricultura chilena ha enfrentado un escenario hídrico cada vez más complejo. Una disminución sostenida de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas y la mayor variabilidad climática han generado una profunda incertidumbre respecto de la disponibilidad de agua (SNU, 2021). Al mismo tiempo, este recurso, esencial para la producción de alimentos, se encuentra bajo una presión creciente: la demanda hídrica aumenta mientras la oferta disminuye.

En este contexto, la gestión del agua de riego resulta fundamental. Sin embargo, es imposible gestionar algo sin información: por ello, la obtención de datos es el punto de partida. Conocer la disponibilidad de agua, cuánto consumen los cultivos, cuánto se pierde por derrames y cómo varían estos valores en el tiempo constituye la base para gestionar el riego con precisión y lograr un uso eficiente del recurso.

En Chile, identificar cuánta agua se utiliza en el riego no solo es una buena práctica, sino también un deber legal: todos los usuarios deben registrar sus pozos, aguas de canales u otras fuentes, e instalar sistemas de medición de caudal como parte del Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE), obligatorio según el Código de Aguas.

El objetivo es contar con información precisa para planificar, administrar y mejorar la gestión de los recursos hídricos (DGA, 2024), pero también resulta de gran utilidad a nivel predial. Más allá del cumplimiento normativo, medir el agua es esencial para optimizar su uso, identificar desperdicios y tomar decisiones de manejo más acertadas. El monitoreo hídrico permite ahorrar agua, reducir el gasto energético, verificar si el caudal recibido se corresponde con las acciones o derechos de agua y mejorar la rentabilidad. Además, ayuda a prevenir problemas asociados al sobrerriego, como la contaminación por lixiviación de nutrientes o el aumento de enfermedades ligadas al exceso de humedad en el suelo.

Herramientas para monitorear el agua de riego

La forma de medir el agua varía según dónde tenga lugar el flujo — en tuberías, canales o en el suelo, entre otros—. También influyen la fuente de extracción, la localización geográfica, la magnitud del caudal, la precisión requerida y el nivel tecnológico del usuario.

Además de la medición en sí misma, es necesario considerar el almacenamiento y transmisión de los datos. Para medir existen diversos sensores y caudalímetros. El almacenamiento puede ir desde una planilla en papel hasta el uso de dataloggers, que permiten descargar archivos digitales con las series de mediciones. Finalmente, la información acumulada puede transmitirse en papel, enviarse como archivo o quedar disponible en línea.

Medición en tuberías

En fuentes subterráneas como pozos profundos, norias, zanjas y punteras, lo habitual es instalar un caudalímetro en la tubería de impulsión para medir el agua que extrae la bomba. Esto se debe complementar con un sensor de nivel en el pozo, que entregue información sobre el nivel estático y dinámico. En los equipos de riego también se utilizan medidores en el cabezal de control para cuantificar el caudal aplicado a los cultivos y al fertirriego.

Existen diversas opciones de caudalímetros para tuberías: electromagnéticos, ultrasónicos y mecánicos. Los más comunes y de menor costo son los contadores volumétricos mecánicos (Figura 1), que funcionan con una hélice que gira de acuerdo con el flujo y mueve relojes que indican un volumen por giro. Además, disponen de un lector numérico del volumen acumulado. Su precisión es del 2% y su costo es bajo. Algunos contadores incluyen un sensor que emite un pulso cada 100 litros, el cual se transmite por un cable a un sistema externo que calcula el caudal instantáneo. Es importante seleccionar el modelo adecuado de acuerdo con el caudal, la calidad del agua y el rango de temperatura.

Los caudalímetros electromagnéticos (Figura 2) se usan en equipos de riego modernos y su principio de funcionamiento se basa en la ley de Faraday: cuando un líquido conductor pasa por un campo magnético, induce una tensión proporcional a la velocidad del fluido. Esa señal se transforma en caudal instantáneo y en volumen acumulado. Son de alta precisión (0,2-1%), requieren poca mantención, permiten agua con sólidos en suspensión y se integran fácilmente a telemetría y automatización. Tienen un costo mayor que el de los mecánicos y requieren energía.

Los caudalímetros ultrasónicos permiten medir la velocidad del flujo mediante ondas ultrasónicas. Los hay de dos tipos: de tiempo de tránsito (Figura 3) y Doppler. Los primeros son más comunes en tuberías de riego y calculan el caudal conociendo el área y la velocidad de flujo, la cual obtienen midiendo el tiempo de viaje de las ondas ultrasónicas a favor y en contracorriente. Requieren agua limpia y sin burbujas, son no intrusivos (ejemplo: clamp-on) y tienen una precisión de 1 a 2%. Hay equipos fijos y portátiles.

Los caudalímetros Doppler se basan en el cambio de frecuencia (efecto Doppler) de una señal ultrasónica reflejada por partículas suspendidas o burbujas de gas en el agua (Figura 4). La diferencia de frecuencia es directamente proporcional al flujo del líquido.

Otro tipo de caudalímetro muy común en fertirrigación es el rotámetro o medidor de área variable (Figura 5). Es un tubo cónico vertical que se ensancha de abajo hacia arriba y dispone de un flotador de sección circular que sube y baja libremente por la acción del caudal y la flotabilidad. En la posición de equilibrio indica el flujo.

Medición en flujos superficiales

Para medir el caudal en ríos, esteros y canales existen métodos indirectos basados en las relaciones área-velocidad. La sección o área del canal se puede medir geométricamente, pero la velocidad, por ser variable en la sección, presenta mayor dificultad.

La forma más básica de obtener un valor de la velocidad cuando no se cuenta con ningún equipo disponible es recurrir al método del flotador (Figura 6): se mide el tiempo que tarda un flotador en recorrer un tramo recto y homogéneo. Al dividir la distancia (m) por el tiempo (s) se obtiene la velocidad del agua en el centro de la superficie del flujo. El supuesto es que la velocidad promedio

de la sección corresponde al 80% de la velocidad del flotador:

Para obtener un valor de caudal más preciso se mide la velocida en distintos puntos de la sección de escurrimiento. Se divide la sección en franjas verticales (Cuadro 1 y Figura 7) y en cada una de ellas se realiza un número de mediciones a las alturas recomendadas de acuerdo a la altura del agua en la franja. (Cuadro 2).

El equipo empleado para realizar la medición es el que da el nombre al método del molinete (Figura 8). Los molinetes hidráulicos son aparatos que miden la velocidad en un punto de la sección del canal, que tiene relación directa con el número de vueltas por segundo de la hélice o cazoleta, que es accionada por el flujo del agua.

Cada molinete tiene su propia curva de calibración, la cual debe ser actualizada cada cierto tiempo para asegurar exactitud y precisión. En la actualidad, existen molinetes digitales que entregan la velocidad en el punto de medición de manera directa, sin tener que contabilizar el número de vueltas.

Los caudalímetros electromagnéticos para canales utilizan los principios antes descritos para tuberías y desempeñan una función similar a la del molinete; sin embargo, presentan ciertas ventajas, como el menor tiempo de medición en cada punto, y un sensor de nivel de agua y un mejor desempeño en aguas que presentan sólidos en suspensión.

El aforo o medición con molinete o caudalímetro electromagnético requiere la selección de un tramo recto, de sección transversal bien definida y homogénea, libre de efectos de controles aguas abajo. Además, se deben seguir las recomendaciones de número de franjas y mediciones en cada una de ellas. Las velocidades obtenidas en cada franja vertical se promedian, arrojando una velocidad promedio (Vp), valor que se multiplica por el área de la franja correspondiente, entregando un valor de caudal de esa franja. Una vez calculados los caudales de todas las franjas, se suman resultando el caudal total.

Tecnologías doppler para medición en flujo libre

Los medidores de flujo ultrasónicos Doppler para canales abiertos se aplican en canales o tuberías parcialmente llenas. Sus principios físicos son similares a los indicados para la medición en tuberías, por lo que requieren la presencia de partículas o burbujas en suspensión para reflejar la señal ultrasónica.

Existen modelos portátiles y fijos (Figura 9) que se instalan en el fondo del canal o cerca de él y pueden ser programados en función de las distintas formas de sección de flujo (Figura 10), de la frecuencia de medición y del almacenamiento de datos. También es posible conectarlos a sistemas de transmisión en línea.

Otro medidor de flujo ultrasónico portátil para canales es el Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) (Figura 11). Estos utilizan la tecnología de ultrasonido Doppler para medir velocidad y caudal en canales haciendo circular el equipo de lado a lado hasta lograr valores consistentes que aseguren un mínimo error. Permiten la medición en canales que carecen de puentes, donde no es posible utilizar otros métodos. Entregan un perfil de velocidades en toda la sección del canal y un caudal confiable.

Métodos de relación

escala-gasto

Este método consiste en desarrollar relaciones matemáticas aplicables a un tramo del río o canal para conocer su caudal en función de la altura de escurrimiento. A estas relaciones se las conoce como curvas de descarga (relación escala-gasto) y son ecuaciones empíricas del tipo: Q=a * Hb

Donde Q es el caudal (m^3/s), H es la altura de escurrimiento (m) y a y b son parámetros de la ecuación, adimensionales.

Estas curvas de descarga pueden ser desarrolladas para tramos de canal rectos, de sección homogénea y uniforme, por ejemplo, tramos de sección revestidos de hormigón y pendiente constante. Las secciones con curvas de descarga conocidas se pueden dotar de reglas limnimétricas (Figura 12) o sensores de nivel de agua (Figura 13) conectados a data-loggers para almacenar la información, la cual también se puede transmitir en línea si se cuenta con módems u otro tipo de tecnología de comunicación remota.

Estructuras de aforo

Si se requiere medir el caudal con mayor precisión o no se cuenta con tramos adecuados para desarrollar curvas de descarga, existe la opción de instalar algún tipo de estructura de aforo o canoa, que, gracias a su forma hidráulicamente estandarizada, tiene asociada una curva de descarga que entrega caudales con gran precisión y exactitud.

Un tipo de estructura de aforo común es la canoa Parshall (Figura 14), cuya forma acelera el flujo a régimen crítico en una garganta estandarizada, de modo tal que el caudal se obtiene midiendo una sola altura aguas arriba (si funciona en forma libre) y usando tablas o ecuaciones de acuerdo al tamaño de la canoa. Presentan baja pérdida de carga y buena tolerancia a sedimentos, exigen una correcta nivelación y un tramo de aproximación suficiente. Requieren, además, una diferencia de nivel entre entrada y salida para funcionar en forma libre. Es conveniente revisar sedimentación, vegetación y daños y recalibrar si hay modificaciones. Cuando existe una descarga libre por tubería o canaleta, puede utilizarse el método volumétrico (o de recipiente): el flujo es conducido a un recipiente de volumen conocido, para luego cronometrar el tiempo de llenado. El caudal promedio se estima como volumen dividido por el tiempo.



Existen muchos tipos de estructuras de afo-ro, como las canoas de fondo plano, las canoas Santa Rita, etcétera, cada una con sus propias características.

Vertederos de pared delgada

Otro método frecuente para medir en canales abiertos es el uso de vertederos, muy útiles por su simplicidad (Figura 15). Los más comunes son los vertederos triangulares, rectangulares y trapezoidales (Cipoletti), cada uno con sus propias curvas de descarga estandarizadas. Es fundamental mantener la limpieza aguas arriba del vertedero, ya que la acumulación de sedimentos puede ocasionar la pérdida de las condiciones óptimas de operación. Aguas arriba se ubica una regla para medir la altura del agua, que permite calcular el flujo. También es posible instalar sensores de nivel para automatizar la medición, almacenar los datos o recolectarlos en línea.

Vertederos de pared gruesa

Son estructuras fuertes y resistentes que pueden manejar grandes caudales; en determinados diseños es posible evitar la acumulación de sedimentos. Algunos tipos de vertederos de borde ancho son el rectangular de arista redondeada; el rectangular de arista viva y el triangular (Figura 16).

Este tipo de vertederos es utilizado principalmente para el control de niveles en los ríos o canales, pero pueden ser también calibrados y usados como estructuras de medición de caudal. Un ejemplo muy común que permite calcular el caudal en buena forma son las barreras de los marcos partidores, cuya función principal es la distribución del agua.

Aforo mediante compuertas

Las compuertas son estructuras cuya finalidad principal es la regulación del paso del agua mediante mecanismos de levante o bajada. Hidráulicamente, funcionan como orificios de tamaño variable, que permiten incrementar el flujo del agua al levantarse, mientras que su bajada reduce el tamaño del orificio por donde pasa el agua. En función de las condiciones de flujo aguas abajo, pueden operar con descarga libre o con descarga ahorquada. Las compuertas más comunes son las rectangulares (Figura 17).

Existen ecuaciones hidráulicas que permiten calcular el caudal al conocer las dimensiones y alturas previas y posteriores a la compuerta, constituyendo una alternativa cuando no existe la posibilidad de aplicar otros métodos.

Medición, acumulación y transmisión de datos para métodos de relación escala-gasto

Los métodos basados en las relaciones escala-gasto requieren medir la altura del agua en un punto adecuado de acuerdo al tipo de estructura de aforo (Figura 18). Para medir el nivel del agua se usan diversas tecnologías basadas en ultrasonido, radar, infrarrojo y presión hidrostática.

Radar: envía pulsos de microondas y determina el tiempo que tardan en llegar a la superficie y regresar. Mide en forma continua el nivel del agua sin entrar en contacto con ella. Es poco sensible a cambios de temperatura, presión y carga de sedimentos; la turbulencia, el oleaje o la vegetación flotante pueden afectar su precisión.

Ultrasónicos de canal abierto: miden el tiempo que demora un pulso ultrasónico en reflejarse desde la superficie (nivel). Tienen buena precisión, pero son sensibles a la temperatura, burbujas y turbulencia.

Infrarrojo/láser: miden la altura mediante reflexión de luz (láser o IR) en la superficie del agua. Son de alta resolución y rapidez de respuesta, pero presentan interferencias con niebla, vapor, espuma o sólidos en suspensión. Su costo es más elevado que el del radar en aplicaciones a cielo abierto.

Presión hidrostática (sumergidos): miden la presión ejercida por la columna de agua sobre un sensor. Son robustos, de bajo costo, directos. En contacto directo es afectado por la temperatura.

Para todos los tipos de sensores existen en el mercado opciones que almacenan datos y otras que almacenan y transmiten la información.

La medición del agua es realizada con poca frecuencia por los agricultores, excepto en el caso de algunos de mejor nivel tecnológico. Es importante tomar conciencia de su relevancia y entender que existen metodologías y equipos que van desde soluciones simples y manuales hasta sistemas complejos, de alta precisión y con transmisión de datos. Cada usuario puede elegir de acuerdo con su capacidad técnica, económica y sus requerimientos. Lo importante es reconocer la importancia de comenzar a medir lo antes posible.