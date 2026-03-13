Clima y competencia internacional reconfiguran el negocio mundial de las mandarinas

Problemas climáticos en Europa, mayor presencia de exportadores del Mediterráneo y el inicio de nuevas campañas en el hemisferio sur están modificando el equilibrio del comercio internacional de esta fruta.

Marzo 13, 2026

El mercado global de mandarinas atraviesa un período de ajustes marcado por factores climáticos, cambios en la oferta internacional y el inicio de nuevas campañas de exportación en el hemisferio sur. La combinación de estos elementos está generando fluctuaciones en la disponibilidad y en el comportamiento de los precios en distintos mercados.

Durante las últimas semanas, diversos reportes del comercio internacional han señalado que el sector citrícola vive una temporada particularmente dinámica, en la que la oferta se redistribuye entre las regiones productoras, mientras los importadores ajustan sus estrategias de abastecimiento.

Europa enfrenta una campaña irregular

En Europa, uno de los factores que más han incidido en el mercado ha sido el impacto del clima en las principales zonas productoras. Episodios de lluvias intensas, vientos y temperaturas variables han afectado el rendimiento en países clave del bloque, lo que ha reducido los volúmenes disponibles en varias regiones productoras.

Países como España, Italia y Portugal han registrado campañas con resultados dispares. En algunos casos, las condiciones climáticas han provocado una menor producción o retrasos en la cosecha, lo que ha generado cambios en la disponibilidad de fruta en los mercados europeos.

A pesar de esta menor oferta en ciertos segmentos, las variedades premium o protegidas —comercializadas mediante sistemas de club— continúan mostrando un desempeño sólido en precios gracias al control de la producción y a una demanda relativamente estable.

Mayor presión competitiva en el mercado europeo

Al mismo tiempo, el mercado europeo enfrenta una creciente competencia de fruta importada del norte de África y de otros países del Mediterráneo. Las mandarinas provenientes de Marruecos y Egipto han incrementado su presencia en el continente, ejerciendo presión sobre los precios y complicando la comercialización de la producción local.

Este escenario se ha visto reforzado por una demanda más moderada en algunos países del norte de Europa, donde factores climáticos y cambios en los patrones de consumo han ralentizado las ventas.

Turquía gana protagonismo en las exportaciones

Otro actor relevante en el actual escenario internacional es Turquía, que ha incrementado sus envíos de mandarinas gracias a una buena producción y a la fuerte demanda en diversos mercados.

De acuerdo con estimaciones del sector, las exportaciones globales de mandarinas podrían superar los 4,8 millones de toneladas, impulsadas principalmente por mayores envíos desde países como Turquía, Marruecos, Sudáfrica y China.

Este crecimiento de la oferta exportable está contribuyendo a redefinir los flujos comerciales y a intensificar la competencia en mercados tradicionales de importación.

El hemisferio sur comienza a entrar al mercado

Mientras el hemisferio norte avanza hacia el cierre de su temporada, los primeros envíos de mandarinas del hemisferio sur empiezan a llegar a los mercados internacionales, lo que irá modificando gradualmente el balance global de oferta.

Este cambio estacional suele marcar una transición en el comercio mundial, ya que países como Chile, Perú y Sudáfrica pasan a desempeñar un rol más relevante en el abastecimiento de mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.

Para los exportadores del hemisferio sur, este contexto presenta tanto oportunidades como desafíos: por un lado, la menor producción en algunos países europeos podría abrir espacios comerciales; por otro, la creciente competencia internacional obliga a mantener altos estándares de calidad y una estrategia comercial cada vez más diferenciada.