Cobertores y cierres perimetrales: una nueva era para las cerezas chilenas

Uno de los beneficios más relevantes de estos sistemas es la capacidad de adelantar la cosecha entre 5 y 12 días, lo que abre ventanas estratégicas para acceder a mercados internacionales en momentos de menor oferta y mejores precios.

Mayo 11, 2026

Por: Samuel Hurtado, gerente de TeckLand SpA

Cuando pensamos en cerezas chilenas, no solo visualizamos fruta roja y jugosa; imaginamos un producto grande, homogéneo y con las condiciones que piden los mercados más exigentes del mundo, como China. Hoy, la adopción de tecnologías de cobertores y cierres perimetrales en los huertos nos ha acercado más a esa realidad.

La investigación agrícola en Chile ha demostrado que el uso de cobertores puede desplazar la curva de producción de fruta hacia calibres superiores, aumentando el peso de la cereza en aproximadamente 1,0 a 1,5 gramos por fruto, lo que implica un salto efectivo de calibre comercial. Este resultado, respaldado por estudios del Ministerio de Agricultura y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), confirma el impacto directo de esta tecnología en la calidad exportable.

Además, ensayos agronómicos han evidenciado que el uso de cobertores plastificados, junto con prácticas como la regulación de carga, favorece una producción más homogénea y con mayor proporción de fruta de alto valor comercial.

ANTICIPANDO COSECHAS Y OPTIMIZANDO LA ESTRATEGIA COMERCIAL

Uno de los beneficios más relevantes de estos sistemas es la capacidad de adelantar la cosecha entre 5 y 12 días, lo que abre ventanas estratégicas para acceder a mercados internacionales en momentos de menor oferta y mejores precios.

Esto no solo impacta positivamente en la rentabilidad, sino también en la planificación logística de cosecha y embalaje.

Más allá del adelanto en sí, esta tecnología permite una gestión más precisa de los tiempos de recolección, considerando aspectos como la variedad, la carga productiva y las condiciones de la temporada. De esta forma, los productores pueden ajustar su estrategia comercial y productiva, e incluso segmentar el manejo dentro del huerto en función de distintos objetivos de mercado.

Al mismo tiempo, los cobertores protegen la producción frente a eventos climáticos adversos, como lluvias de precosecha, heladas o granizo, reduciendo las pérdidas por cracking y otros daños, y asegurando una fruta de mejor condición desde el campo hasta el consumidor final.

Otro aspecto clave es la optimización del recurso hídrico. Los cobertores permiten moderar la evaporación del suelo, estabilizar las condiciones de humedad y temperatura y facilitar una gestión de riego más eficiente. Este microclima más estable reduce el estrés de las plantas y favorece una maduración más uniforme.



Estas tecnologías permiten generar fruta de mayor calibre y adelantar la cosecha, además de entregar una protección frente a eventos climáticos.

USO TÉCNICO Y RESPONSABILIDAD AGRONÓMICA

El uso de cobertores y sistemas de cierre perimetral requiere un enfoque técnico riguroso. Su efectividad depende directamente de un manejo agronómico adecuado y de una correcta implementación en campo.

Experiencias recientes han demostrado que un adelantamiento mal gestionado puede derivar en problemas como maduración incompleta o niveles más bajos de sólidos solubles, lo que afecta la calidad final de la fruta y su desempeño en destino.

Por ello, el objetivo no debe ser simplemente adelantar la cosecha, sino optimizar la ventana productiva sin comprometer atributos clave como la firmeza, el color y la vida de postcosecha. Esto implica definir correctamente el tipo de cobertor, diseñar sistemas de ventilación eficientes y manejar adecuadamente la luz y aeración.

En este contexto, la integración de estas tecnologías con prácticas como el manejo del riego, la nutrición, la poda y el control de la carga resulta fundamental para asegurar resultados consistentes y sostenibles a lo largo del tiempo.



Los cobertores y sistemas perimetrales son herramientas que, implementadas correctamente, son clave para fortalecer la competitividad del sector y responder a las crecientes exigencias de los mercados.

RESULTADOS CONCRETOS

La incorporación de cobertores y sistemas perimetrales representa un avance tecnológico significativo para la producción de cerezas en Chile. No solo permite mejorar el calibre y la uniformidad de la fruta, sino que también optimiza las ventanas de comercialización y facilita enfrentar mejor los desafíos climáticos e hídricos.

En Teckland creemos en soluciones que integran innovación y conocimiento agronómico para generar valor real en el campo. Implementadas correctamente, estas tecnologías se consolidan como una herramienta clave para fortalecer la competitividad del sector y responder a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.