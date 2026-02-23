Columna técnica: El control efectivo de las enfermedades en poscosecha comienza en precosecha

Análisis fitopatológico de un enfoque frecuentemente mal interpretado en la industria frutícola.

Febrero 23, 2026

Las enfermedades en poscosecha representan una de las principales causas de pérdidas económicas en la cadena frutícola.

Tradicionalmente, estas patologías se han atribuido a fallas en los procesos de lavado y desinfección, generando una dependencia excesiva de los desinfectantes como herramienta principal de control. Sin embargo, desde una perspectiva fitopatológica, este enfoque resulta insuficiente para controlar infecciones que se manifiestan durante el almacenamiento y transporte.

La evidencia fitopatológica demuestra que la mayoría de las infecciones responsables de pudriciones se originan en etapas previas a la cosecha y permanecen latentes hasta que las condiciones de almacenamiento favorecen su desarrollo.

Este artículo analiza las limitaciones reales del control en packing y destaca la precosecha como la etapa crítica para reducir la presión microbiológica inicial y la incidencia de enfermedades en poscosecha.

Rol real de los sistemas de lavado

Los sistemas de lavado en packing operan bajo condiciones que limitan su acción sobre patógenos ya establecidos: concentraciones acotadas de desinfectantes, tiempos de contacto breves, alta carga orgánica y flujo continuo de fruta. En este contexto, el lavado no erradica infecciones internas o latentes, sino que cumple principalmente una función sanitaria del proceso, evitando la contaminación cruzada entre frutos.

Origen de las infecciones en poscosecha

Las infecciones en esta etapa se establecen mayoritariamente en el huerto, a través de microlesiones, cicatrices florales, daños mecánicos, estrés fisiológico y colonización epífita. Una vez en el empaque, estos patógenos ya están presentes, y el lavado solo puede reducir parcialmente la carga superficial.

Precosecha como etapa crítica

Desde el punto de vista fitopatológico, la precosecha es el período más relevante para la prevención de enfermedades en poscosecha.

Un programa sanitario eficaz debe reducir la población de patógenos antes de la cosecha, minimizar infecciones latentes y proteger la superficie del fruto en las semanas finales del ciclo productivo.

Uso estratégico de productos sin carencia

Los productos sin período de carencia ni residualidad permiten aplicaciones cercanas a cosecha, mantienen baja la presión microbiológica y evitan problemas de residuos y resistencia. Estas herramientas permiten cerrar la brecha sanitaria que se genera cuando los fungicidas tradicionales deben suspenderse.

Cómo lograr un control efectivo

El control de enfermedades en poscosecha no se construye en el packing, sino en el huerto. Un enfoque preventivo e integrado, consolidado en precosecha y mantenido en el empaque, permite reducir pérdidas, mejorar la condición de la fruta en destino y optimizar la eficiencia real de los sistemas de packing.