Comienza marcha blanca para certificados fitosanitarios electrónicos con Japón

La digitalización total se concretará en 2026, beneficiando a exportadores y fortaleciendo el acceso al mercado japonés.

A partir de hoy, Chile iniciará la marcha blanca para implementar el intercambio de Certificados Fitosanitarios Electrónicos entre Chile y Japón, mediante la modalidad Paperless ePhyto. Este paso representa un avance significativo para las exportaciones hortícolas, forestales y de material de propagación, al permitir procesos más ágiles, seguros y trazables en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Durante esta etapa inicial, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF) continuarán emitiendo certificados en papel, pero en paralelo realizarán transmisiones electrónicas de prueba que permitirán evaluar la seguridad y correcto funcionamiento del sistema. Estas pruebas buscan validar la transición hacia una operación completamente digital.

La implementación oficial del intercambio electrónico sin uso de documentos físicos está prevista para marzo de 2026, fecha en la que ambos países esperan adoptar plenamente el esquema Paperless ePhyto. Con ello, se proyecta un comercio exterior agrícola más eficiente, reduciendo errores, simplificando los procesos de exportación y fortaleciendo la trazabilidad de los envíos.

El SAG destacó que este avance se enmarca en el proceso de modernización y fortalecimiento de los procedimientos fitosanitarios del país. Asimismo, subrayó que esta iniciativa profundiza la cooperación técnica con Japón y consolida a Chile como un referente regional en certificación electrónica, favoreciendo la competitividad de los productos nacionales en mercados internacionales altamente competitivos.

Comercio entre Chile y Japón

En los últimos años, los envíos de frutas frescas desde Chile a Japón han aumentado, alcanzando las 10.383 toneladas en la temporada 2024/25. Entre las principales frutas se encuentran uvas de mesa, kiwis, limones y cerezas, con las uvas de mesa alcanzando el mayor volumen.

Las autoridades gremiales del país han destacado el potencial del mercado japonés como alternativa para diversificar las exportaciones de frutas chilenas y lograr el ingreso de productos como los arándanos.