Comité de Cerezas de Frutas de Chile inaugura la temporada en China

Guangzhou fue el escenario del arranque oficial de la campaña, donde se reveló un documental y se presentaron las expectativas para una temporada marcada por mayor promoción y calidad.

El Comité de Cerezas de Frutas de Chile dio inicio oficial a la temporada 2025/26 en China con un evento de alto nivel realizado en Guangzhou, que reunió a autoridades, representantes del sector y socios comerciales e incluyó el estreno de un documental que destaca la historia de la colaboración entre ambos países en torno a esta fruta.

La ceremonia comenzó con las palabras de Charif Christian Carvajal, director para Asia y Europa de Frutas de Chile, quien resaltó el posicionamiento que han alcanzado las cerezas chilenas en el mercado chino. Posteriormente, el embajador de Chile en China, Pablo Arriarán, enfatizó el papel estratégico que este producto ha desempeñado en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Santiago y Beijing.

En representación del gobierno local, Liu Liu, subdirectora de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Municipal de Guangzhou, valoró el rol de la ciudad como principal puerta de entrada de fruta importada en China, así como la estrecha cooperación mantenida con Chile, especialmente en torno a las cerezas.

El evento incluyó, además, saludos en video de Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, y de Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas. Ambos destacaron las buenas perspectivas para la temporada, así como los avances del sector en calidad, sostenibilidad y promoción en todo el mercado chino.

El punto culminante de la jornada fue el estreno del documental producido por CCTV, “Sweet Miracle: The Fruit of Friendship”, una pieza que retrata el trabajo de productores y exportadores chilenos y el compromiso detrás de cada envío. Marambio aplaudió el trabajo del equipo audiovisual por mostrar “el esfuerzo humano, los procesos y el foco en inocuidad que permiten que nuestras cerezas lleguen frescas tras el largo viaje a China”.

Soler, por su parte, destacó que el documental contribuye a la promoción integral de Chile como país exportador: “Difundir nuestra geografía, nuestros recursos y el profesionalismo de esta industria es clave para consolidar nuestra posición internacional”.

La actividad —organizada por el Comité de Cerezas— reunió a actores de toda la cadena logística y comercial, lo que marcó el inicio oficial de la campaña de promoción en China. Aunque los primeros envíos aéreos comenzaron a arribar a fines de octubre, el mercado asiático espera la llegada del primer gran cargamento marítimo la próxima semana.

Durante la temporada 2024/25, China importó más de 546.000 toneladas de cerezas frescas chilenas, equivalentes a cerca de US$ 3.300 millones, según cifras de Frutas de Chile, lo que consolida a Chile como el principal abastecedor del mercado chino.

Foto: FDC