Comité de Cítricos de Frutas de Chile proyecta envíos por 530.000 toneladas y un crecimiento del 6% impulsado por limones y naranjas

El sector estima un volumen histórico para la campaña 2026, consolidando una tendencia al alza consecutiva desde 2022, a pesar de los desafíos arancelarios en el mercado estadounidense.

Mayo 27, 2026

La industria citrícola chilena se prepara para una nueva temporada de exportaciones con proyecciones sumamente optimistas. De acuerdo con el informe oficial entregado por el Comité de Cítricos de Frutas de Chile , se estima que los envíos totales alcancen las 530.000 toneladas durante la temporada 2026. Esta cifra representa un incremento del 6% en comparación con las 499.204 toneladas registradas en la campaña de 2025, consolidando una racha de crecimiento sostenido que el sector arrastra de forma consecutiva desde el año 2022.

Monserrat Valenzuela, presidenta del Comité de Cítricos, destacó el panorama al que se enfrenta la industria: «Las cifras reflejan el esfuerzo continuo del sector por mantener la competitividad y responder a las exigencias de los mercados internacionales. Sin duda, será una temporada de grandes desafíos, tanto comerciales como logísticos, y todo dentro de un contexto marcado por los aranceles impuestos por EE.UU., considerando que este mercado recibe en promedio el 80% de nuestros cítricos».

El comportamiento por especies: Limones y naranjas lideran el avance

El crecimiento proyectado para este ciclo no será homogéneo, sino que estará fuertemente impulsado por dos categorías específicas, mientras que el resto de las variedades mantendrá un ritmo más moderado o estable:

Limones: Se posiciona como la categoría con mayor proyección de crecimiento para este periodo. El Comité estima un volumen de exportación de 131.000 toneladas, lo que equivale a un sólido aumento del 14% respecto a las 115.050 toneladas despachadas en 2025.

Se posiciona como la categoría con mayor proyección de crecimiento para este periodo. El Comité estima un volumen de exportación de 131.000 toneladas, lo que equivale a un sólido aumento del 14% respecto a las 115.050 toneladas despachadas en 2025. Naranjas: Esta especie sigue demostrando un desempeño robusto en los huertos nacionales. Las proyecciones sitúan los envíos en 134.000 toneladas, logrando un incremento del 10% en comparación con las 121.694 toneladas de la campaña anterior.

Esta especie sigue demostrando un desempeño robusto en los huertos nacionales. Las proyecciones sitúan los envíos en 134.000 toneladas, logrando un incremento del 10% en comparación con las 121.694 toneladas de la campaña anterior. Clementinas: Mostrarán un avance bastante más moderado en los mercados internacionales. La estimación para esta temporada es de 75.000 toneladas, lo que se traduce en un alza del 5% frente a las 71.550 toneladas del periodo pasado.

Mostrarán un avance bastante más moderado en los mercados internacionales. La estimación para esta temporada es de 75.000 toneladas, lo que se traduce en un alza del 5% frente a las 71.550 toneladas del periodo pasado. Mandarinas: Se mantendrán firmes como la especie de mayor volumen total de exportación para la citricultura chilena, con un piso de 190.000 toneladas. En términos relativos, presentarán una variación del 0%, conservando la estabilidad y el terreno comercial ya logrado durante el 2025 (190.910 toneladas).

Desafíos comerciales en el horizonte

Pese a que las cifras productivas y de cuaja juegan a favor de los exportadores chilenos, la temporada 2026 obligará a las empresas del sector a afinar sus estrategias logísticas y de distribución. La alta dependencia del mercado de Estados Unidos —comprador histórico de la oferta exportable nacional— bajo el actual esquema arancelario pondrá a prueba la resiliencia y la capacidad de negociación de la industria de cítricos de exportación de Chile.