¿Cómo asegurar cerezas de exportación? Cristián Pino entregará las claves en el nuevo curso de Mundoagro Capacita

El destacado especialista liderará un programa técnico de 10 clases online y 100% gratuito. Una oportunidad imperdible para productores y profesionales que buscan dominar los manejos estratégicos de la temporada, evitar la fruta blanda y maximizar la rentabilidad de sus huertos.

Junio 26, 2026

El éxito en un huerto de cerezos no es casualidad, requiere experiencia y conocimiento empírico. Por ello, este programa formativo estará bajo la dirección técnica del reconocido Ingeniero Agrónomo Cristián Pino, asesor y consultor especialista en cerezas.

Pino es Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un Magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, un diplomado en Fertirrigación de Cultivos y Especies Frutales por la Universidad de Concepción y un diplomado en Gestión de Agronegocios de la PUC. Su trayectoria incluye 11 años de experiencia trabajando en Garcés Fruit, una de las empresas líderes del sector agroexportador. Actualmente, se dedica con éxito a la asesoría y consultoría de proyectos de cerezos desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Maule (V a VII región), consolidando un conocimiento profundo de las diversas realidades climáticas y de suelo de la zona central.

¿A quiénes está dirigido?

Esta capacitación de alto nivel está abierta a toda la cadena de valor de la industria cerecera, siendo una herramienta indispensable para:

Productores de cerezas, administradores y gerentes agrícolas.

Jefes de campo o fundo, encargados de producción y asesores técnicos.

Profesionales y técnicos del rubro frutícola.

Personal estratégico de empresas exportadoras.

Proveedores de insumos y servicios que busquen optimizar la calidad y productividad en los huertos de cerezos.

El Problema: La alta exigencia y los riesgos en el huerto

Hoy en día, la producción de cerezas se enfrenta a un escenario global extremadamente competitivo que ya no deja margen para el error. Los productores se enfrentan constantemente a desafíos críticos: desde variables climáticas impredecibles y la acumulación deficiente de frío, hasta problemas severos en el desarrollo del cultivo como desbalances nutricionales, fallas en el riego y el temido dilema de la fruta blanda, una condición que arruina el potencial de exportación de los huertos y golpea directamente la rentabilidad del negocio.

La Solución: 1º Curso Mundoagro Producción de Cerezos de Alta Calidad

Como respuesta concreta a estas problemáticas, Mundoagro Capacita lanza su primer curso especializado de forma 100% gratuita. A través de este entrenamiento, Cristián Pino entregará las herramientas técnicas, comerciales y agronómicas necesarias para mitigar estos riesgos. Los asistentes aprenderán a diseñar programas fitosanitarios y nutricionales de élite, a manejar el estrés mediante bioestimulantes y a utilizar tecnologías avanzadas para fabricar frío o calor artificial, logrando controlar el vigor y modificar las fechas de cosecha de manera estratégica para asegurar fruta de máxima condición y firmeza.

Formato y Beneficios del Curso

Pensando en los tiempos y la comodidad de quienes trabajan en el agro, el curso cuenta con una estructura flexible y digital:

Modalidad: Online en vivo a través de la plataforma Zoom .

Online en vivo a través de la plataforma . Flexibilidad: Todas las clases quedarán grabadas y alojadas en mundoagrocapacita.cl , disponibles para su visualización hasta 15 días después de finalizado el curso.

Todas las clases quedarán grabadas y alojadas en , disponibles para su visualización hasta 15 días después de finalizado el curso. Material: Acceso exclusivo a material de estudio complementario dentro de la web.

Acceso exclusivo a material de estudio complementario dentro de la web. Certificación: Se entregará un certificado oficial de asistencia a todos los alumnos que superen el 80% de asistencia a las sesiones en vivo.

Temario y Calendario de Clases

El programa consta de 10 clases técnicas dictadas los días martes y jueves, en el horario de 7:00 pm a 9:00 pm de Chile (6:00 pm a 8:00 pm de Perú):

Clase 1 (Jueves 9 de julio): Mercado actual y variedades con alto potencial productivo exitosas.

Mercado actual y variedades con alto potencial productivo exitosas. Clase 2 (Martes 14 de julio): Requisitos edafoclimáticos óptimos para obtener alto potencial productivo y calidad.

Requisitos edafoclimáticos óptimos para obtener alto potencial productivo y calidad. Clase 3 (Jueves 16 de julio): Modelos de acumulación de frío y ecuación productiva por definición de podas.

Modelos de acumulación de frío y ecuación productiva por definición de podas. Clase 4 (Martes 21 de julio): Elaboración de programas fitosanitarios para lograr fruta de alta calidad.

Elaboración de programas fitosanitarios para lograr fruta de alta calidad. Clase 5 (Jueves 23 de julio): Elaboración de programas nutricionales para lograr fruta de alta calidad.

Elaboración de programas nutricionales para lograr fruta de alta calidad. Clase 6 (Martes 28 de julio): Uso de bioestimulantes y manejo de estrés.

Uso de bioestimulantes y manejo de estrés. Clase 7 (Jueves 30 de julio): Elaboración de programas de riego para lograr fruta de alta calidad.

Elaboración de programas de riego para lograr fruta de alta calidad. Clase 8 (Martes 4 de agosto): Uso de tecnología para fabricar frío, calor y modificar fechas de cosecha.

Uso de tecnología para fabricar frío, calor y modificar fechas de cosecha. Clase 9 (Jueves 6 de agosto): Manejos agronómicos para evitar fruta blanda y controlar vigor.

Manejos agronómicos para evitar fruta blanda y controlar vigor. Clase 10 (Martes 11 de agosto): Interpretación e integración de análisis de suelo, foliares y frutos, junto al repaso final de programas nutricionales.

¿Cómo inscribirse?

Los cupos para participar en las transmisiones en vivo y acceder a las certificaciones son limitados. Para asegurar tu lugar de forma completamente gratuita, debes realizar tu registro en línea ingresando directamente al sitio oficial del curso: