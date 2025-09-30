¿Cómo lograr un riego efectivo en nogales?

Las calicatas siguen siendo una técnica práctica y económica para verificar la distribución de humedad y el estado radicular.

30/09/2025



Por: Vittorio Bianchini, EasyNut Tecnología

El cultivo del nogal es tradicional en la zona central de Chile. En las últimas décadas, las plantaciones avanzaron hacia el sur, alcanzando cerca de 50.000 hectáreas en 2019, aunque en los últimos años la superficie ha retrocedido y hoy se estima que no supera las 40.000 hectáreas.

El riego en el nogal es la labor más importante: no es posible obtener buenos resultados sin un manejo adecuado. El agua permite cubrir los requerimientos hídricos de la planta para que pueda desarrollar sus procesos fisiológicos de manera adecuada y asegurar un buen funcionamiento del sistema radicular. Para ello, el suelo debe mantener un equilibrio entre humedad y oxígeno, incluso en invierno en zonas de baja pluviometría. Se estima que, con más de 200 mm de precipitaciones entre mayo y septiembre, no es necesario regar en invierno, siempre que la distribución sea adecuada y no se registren períodos sin lluvias que superen los 45 días.

ETAPAS DEL CULTIVO

Proyecto

En esta etapa resulta clave tomar decisiones correctas, considerando que el nogal es un cultivo de largo plazo, con más de 20 años de vida productiva. Todo lo que hagamos durante la implementación inicial facilitará el manejo futuro.

Entre los aspectos a considerar figura la realización de una buena preparación del suelo, que alcance al menos un metro de profundidad. La caracterización de los distintos tipos de suelo permite una sectorización que hará posible un manejo diferenciado de la operación de riego.

La elección del sistema de riego es otro aspecto decisivo: en la actualidad, los mejores resultados se observan con riego por goteo, ya sea superficial o enterrado, y con aspersión total en suelos con baja retención de humedad o problemas en profundidad.



Los mejores resultados se obtienen hoy con riego por goteo o con aspersiones totales en suelos con escasa retención de humedad.

La calidad y disponibilidad de agua son determinantes, pues los requerimientos del cultivo varían desde 8.000 m3/ha en zonas costeras con baja evapotranspiración y buena pluviometría, hasta más de 12.000 m3/ha en la parte alta del valle de Aconcagua y en algunas comunas de la Región Metropolitana. De allí que resulte fundamental contar con un volumen de almacenamiento que asegure la correcta operación del riego.

Huerto en formación (años 1 a 4)

Los principales objetivos de esta etapa son establecer rápidamente la estructura productiva, desarrollar un sistema radicular que permita sostener en el tiempo altos rendimientos con fruta de buena calidad, y lograr una entrada temprana en producción. Desde la primera temporada, es fundamental que el riego abarque todo el perfil de suelo previsto para el cultivo (con todas sus líneas en el caso del goteo), de modo que se mantenga con humedad adecuada durante todo el ciclo. De esta manera, se favorece el crecimiento de las raíces —que en el primer año pueden cubrir todo el perfil— y un aumento de la densidad en las próximas temporadas.



Para determinar el momento y la frecuencia del riego, es necesario realizar calicatas y utilizar sondas de monitoreo de humedad.

Los riegos deben espaciarse al máximo, aunque sin llegar a provocar estrés hídrico, asegurando siempre que la profundidad supere el desarrollo radicular, de modo que las raíces puedan profundizar sin limitaciones. Cuando una raíz en crecimiento se encuentra con un suelo seco o compacto, detiene su avance y concentra su desarrollo en zonas más favorables, lo que deriva en un sistema radicular heterogéneo y poco recomendable. En cambio, un sistema homogéneo permite una extracción equilibrada del agua, manteniendo una humedad pareja en el perfil, con menos problemas sanitarios. Para ajustar tiempos y frecuencias de riego, es indispensable realizar calicatas justo antes de los riegos programados y complementarlas con el uso de sondas de monitoreo de humedad para control y seguimiento.

Huerto en producción

Con una estructura formada, el objetivo principal es maximizar la producción y asegurar la calidad. Para ello resulta esencial contar con un abastecimiento seguro de agua que cubra los requerimientos del cultivo en la zona y que pueda distribuirse de acuerdo con las necesidades. Un nogal de alta producción no tolera períodos prolongados de escasez hídrica, de modo que disponer de almacenamiento es igualmente recomendable para enfrentar posibles fallas técnicas de los equipos (pozos) o restricciones de distribución.

El suelo de un huerto debe mantener siempre un nivel mínimo de humedad, de manera que los procesos fisiológicos se desarrollen con normalidad y se aseguren tanto la producción de la temporada como las cosechas futuras. La planificación del riego debe anticiparse a las necesidades, pensando en cubrir los requerimientos de la semana siguiente antes que en reponer lo ya consumido. En este punto, las calicatas y el uso de sondas calibradas según la textura del suelo se convierten en herramientas fundamentales.

Uno de los principales problemas en esta etapa del riego en nogales es la infiltración del agua en el suelo. Con el paso de las temporadas, los suelos tienden a compactarse debido a las labores del cultivo o a desequilibrios químicos, lo que provoca que el agua deje de distribuirse en función del sistema de riego y lo haga según la topografía. De este modo, el exceso se acumula en zonas bajas, favoreciendo la asfixia radicular y la muerte de plantas, mientras que las zonas altas sufren deshidratación. Para enfrentar este problema, primero es necesario identificar su origen. Entre las soluciones destacan el uso de enmiendas con yeso o carbonato de calcio durante el in-vierno, la aplicación de ácidos húmicos en temporada de riego, y el uso de labores físicas que rompan el sello superficial. Una vez corregida la infiltración, es clave estimular la vida del suelo mediante bioestimulantes, extractos de algas, extractos de humus de lombriz, aminoácidos, ácidos húmicos y fúlvicos, además de microorganismos. Todo ello contribuye a mejorar la relación entre suelo y raíz. También el uso de cubiertas vegetales resulta muy útil para mejorar la infiltración y conservar un suelo activo y saludable.

FISIOLOGIA DEL NOGAL Y FASES CRÍTICAS

El nogal Chandler, principal variedad cultivada en Chile, presenta etapas fenológicas de alta sensibilidad hídrica que determinan el rendimiento de la cosecha, la calidad de la nuez y las reservas para temporadas siguientes. En la brotación, floración y cuaja, que tienen lugar entre fines de septiembre y primeros días de noviembre, los requerimientos son reducidos debido a su bajo o inicial desarrollo vegetativo, al incremento de raicillas finas (alta sensibilidad a asfixia) y a las condiciones ambientales de la mayoría de las zonas productivas en Chile, por lo que conviene evitar excesos de riego, sobre todo en la zona cen-tro-sur, donde suelen producirse lluvias primaverales suficientes. En cambio, en el centro-norte se requieren entre uno y dos riegos en esta fase.

Durante el crecimiento del fruto, entre noviembre y diciembre, un déficit hídrico reduce el calibre potencial de las nueces. El aumento de la vegetación, el crecimiento del fruto y las temperaturas elevadas obligan a incrementar la frecuencia y la profundidad de los riegos, especialmente en huertos de alta producción, donde la carga de fruta puede elevar los coeficientes de cultivo entre un 10 y 15%.

En enero, durante el endurecimiento de la cáscara y el inicio del llenado, el riego se mantiene constante y puede aplicarse un estrés moderado para controlar el vigor, siempre evitando que sea severo, ya que esto provocaría nueces vanas o con deshidratación grave. El llenado de grano, que ocurre entre la segunda quincena de enero y la primera de marzo, es una etapa crítica para la calidad interna. En este periodo el riego suele mantenerse estable, reduciéndose hacia el final. El estrés hídrico en este estado afecta directamente la calidad de los aceites y el color de la pulpa, pudiendo derivar en menores porcentajes de colores claros y un descenso del peso seco de la nuez.



Estación de sondas de humedad: entregan información continua de la humedad en distintos estratos y ayudan a controlar el comportamiento del riego en el perfil.

El riego deficitario controlado (RDC) en nogal se recomienda únicamente en la precosecha, durante la segunda quincena de marzo. Reducir la lámina en un 20% ayuda a evitar excesos de humedad, disminuir manchas en la cáscara, facilitar el pelado y mejorar el color de la nuez. Posteriormente, en la cosecha y hasta la caída de las hojas, entre abril y mayo, es fundamental mantener hojas fotosintéticamente activas para acumular reservas, evitando suspender el riego en ausencia de lluvias otoñales. Sin embargo, es habitual observar graves errores en términos de manejo hídrico: el principal consiste en no regar durante este período, a la espera de las primeras lluvias que nunca llegan, o bien regar con las líneas de riego colgadas o riego de mala distribución en el perfil de suelo que causan una caída anticipada de las hojas y una menor acumulación de reservas para la siguiente temporada, ocasionando, incluso, la pudrición apical de los dardos deshidratados, lo que disminuye el potencial productivo.

Al acercarse la senescencia, es necesario reducir la frecuencia de riego para inducir una correcta lignificación de la madera y evitar daños por heladas tempranas de otoño; de preferencia, con riegos largos y distantes para recuperar la humedad y favorecer el lavado de sales del perfil de raíces.



Crecimiento de fruto: un déficit hídrico en este estado fenológico reduce el

calibre potencial de las nueces.

Finalmente, durante el receso invernal, entre mayo y agosto, cuando la actividad metabólica

de la planta es baja, los requerimientos hídricos son reducidos, aunque el suelo debe mantenerse húmedo para evitar la pérdida de raíces finas. En inviernos con al menos 200 mm bien distribuidos no es necesario regar.

RIEGO DE PRECISIÓN EN NOGALES

El manejo actual del riego en nogales combina modelos de balance hídrico con indicadores de suelo y de planta. En Chile, las calicatas siguen siendo una técnica práctica y económica para verificar la distribución de humedad y el estado radicular. A ello se suman las estaciones de sondas de humedad (TDR, FDR o sondas de capacitancia), que entregan información continua en distintos estratos, y el uso de imágenes satelitales NDVI, cada vez más frecuente por su bajo costo y utilidad para complementar la toma de decisiones. La integración de estas herramientas, junto con el cálculo de la evapotranspiración de referencia y los coeficientes de cultivo, permite ajustar láminas y frecuencias de riego según la fisiología del nogal y las condiciones locales de cada productor.

El riego en nogales no consiste únicamente en cubrir la evapotranspiración, sino en diseñar y ejecutar una estrategia integral que acompañe cada etapa del huerto. Una planificación adecuada desde el proyecto, un manejo preciso durante la formación y un monitoreo riguroso en la producción constituyen la base para sostener la competitividad del nogal enun escenario de creciente escasez hídrica