Con un alza del 25% en valor, Brasil logra un exitoso primer trimestre de 2026 en sus exportaciones de fruta

El sector generó US$ 351.1 millones en divisas, un crecimiento del 25% impulsado por un alza en los precios internacionales que compensó los menores volúmenes de cultivos como la uva y la manzana.

Mayo 27, 2026

Las exportaciones brasileñas de frutas cerraron el primer trimestre de 2026 con un desempeño extraordinario en términos de valor. Según el último informe de la Asociación Brasileña de Productores Exportadores de Frutas y Derivados (Abrafrutas), el sector facturó US$ 351.1 millones, lo que representa un incremento del 25% en comparación con el mismo periodo de 2025. En cuanto al volumen, los envíos sumaron 330.6 mil toneladas, registrando un aumento más moderado del 13%.

Lo más llamativo de este trimestre es el notable aumento de los ingresos monetarios por encima del volumen de kilos despachados. Este fenómeno responde a una valorización de la fruta en los mercados internacionales y a un incremento en los precios promedio de las principales especies exportadas.

Radiografía por especies: El boom del mango y el limón frente al retroceso de la uva

El comportamiento de la canasta exportadora brasileña mostró dinámicas muy contrastantes entre sus frutas líderes durante los primeros tres meses del año:

Mango (El motor del crecimiento): Se consolidó como la fruta más destacada del trimestre, logrando un impresionante incremento del 69% en el valor de sus exportaciones y un 40% en volumen. La excelente calidad y la alta demanda internacional dispararon sus retornos.

Se consolidó como la fruta más destacada del trimestre, logrando un impresionante de sus exportaciones y un 40% en volumen. La excelente calidad y la alta demanda internacional dispararon sus retornos. Limón: Tuvo un desempeño brillante al registrar un alza del 31% en valor y del 22% en volumen, posicionándose como otro de los grandes pilares comerciales del arranque de año.

Tuvo un desempeño brillante al registrar un alza del 31% en valor y del 22% en volumen, posicionándose como otro de los grandes pilares comerciales del arranque de año. Melón: Mantuvo una trayectoria sumamente sólida y positiva, aportando al balance del sector con un aumento del 15% en divisas y un avance del 3% en volumen.

Mantuvo una trayectoria sumamente sólida y positiva, aportando al balance del sector con un aumento del 15% en divisas y un avance del 3% en volumen. Uva (Ajuste a la baja): En la otra vereda, la uva fresca sufrió los efectos de condiciones climáticas adversas que limitaron su oferta exportable. Sus envíos experimentaron una caída del 16% en valor y un descenso del 18% en el volumen.

En la otra vereda, la uva fresca sufrió los efectos de condiciones climáticas adversas que limitaron su oferta exportable. Sus envíos experimentaron una caída del 16% en valor y un descenso del 18% en el volumen. Manzana: Afectada por una reducción en la disponibilidad de volúmenes para el mercado externo, esta categoría registró un complejo retroceso, con una disminución del 36% en valor y del 44% en volumen.

Factores de éxito y proyecciones

Waldyr Promicia, presidente de Abrafrutas, destacó que estos resultados reflejan la consolidación y madurez de la industria nacional en los mercados más exigentes. «El país ha estado expandiendo su presencia en el mercado internacional con productos de calidad y un suministro regular», enfatizó.

Para los próximos meses, el gremio proyecta un incremento aún mayor en la competitividad de la fruta brasileña, lo que facilitará la apertura de nuevos mercados comerciales en el extranjero.