Conflicto en Medio Oriente amenaza con elevar costos logísticos para los bananos ecuatorianos

La escalada de tensiones en la región podría impactar el comercio global de bananas a través del aumento de costos marítimos, seguros y energía. Medio Oriente representa cerca del 15% de los envíos de banano ecuatoriano, según la industria.

Marzo 9, 2026

Las tensiones geopolíticas en Medio Oriente generan preocupación en el comercio internacional de frutas, en particular en el sector bananero. El principal riesgo no está relacionado con la demanda, sino con posibles alzas en los costos logísticos y energéticos que podrían afectar la competitividad de los exportadores.

De acuerdo con la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), el conflicto podría tener efectos indirectos en la industria, especialmente por el aumento en los costos de transporte marítimo y de seguros, factores críticos para un producto de alto volumen y márgenes relativamente ajustados.

Medio Oriente: un mercado relevante para el banano ecuatoriano

Las cifras del sector evidencian la importancia de este destino para la industria. Según datos de AEBE, hasta diciembre de 2025, Ecuador exportó 56,20 millones de cajas de banano de 18,14 kg a Medio Oriente, lo que representa un incremento del 11,74% respecto a 2024, cuando se enviaron 50,30 millones de cajas.

Durante ese período, la región concentró el 14,85% de todas las exportaciones ecuatorianas de banana, consolidándose como un destino relevante en la diversificación de mercados del país.

Dentro de este bloque, Turquía lidera las importaciones con el 36,01% del total regional, seguida por Arabia Saudita con el 31,38%, lo que refleja la fuerte dependencia de estos mercados de las importaciones de fruta fresca.

El riesgo logístico: petróleo y rutas marítimas estratégicas

Según la asociación, el principal factor de riesgo para el comercio global está ligado a la evolución del precio del petróleo y a la seguridad de rutas marítimas estratégicas, especialmente el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores del comercio energético mundial.

Una eventual escalada del conflicto en esa zona podría provocar alzas en los costos del transporte marítimo, mayores primas de seguros y volatilidad en los mercados financieros, elementos que terminarían impactando directamente a la cadena exportadora del banano.

Para la industria ecuatoriana, estos factores inciden directamente en la competitividad del producto, ya que los aumentos en los costos logísticos y energéticos repercuten en toda la cadena agroexportadora, desde el transporte hasta el almacenamiento en frío.

Presión de compradores en un contexto inflacionario

El escenario internacional también podría traducirse en presiones comerciales adicionales. En un contexto inflacionario global, compradores internacionales —especialmente grandes cadenas de supermercados en Europa— suelen intentar renegociar precios o exigir rebajas para compensar el aumento de costos en la cadena de suministro.

Si bien Medio Oriente no es el principal destino del banano ecuatoriano —por detrás de mercados como la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos—, el sector lo considera estratégico debido a su crecimiento sostenido y su alto poder de compra.

Industria monitorea el escenario

Hasta ahora, la industria no identifica riesgos comerciales inmediatos. Según AEBE, los ajustes se concentran principalmente en el ámbito logístico, donde algunas navieras ya evalúan posibles cambios de rutas para reducir riesgos operativos.

En caso de complicaciones en el tránsito por el Estrecho de Ormuz, una de las alternativas consideradas sería desembarcar la carga en puertos de Omán, ubicados antes de este paso marítimo estratégico.

Pese a la incertidumbre geopolítica, el sector destaca que la banana mantiene una demanda global relativamente estable debido a su precio accesible y alto consumo en todo el mundo, incluso en contextos económicos complejos.

En este escenario, la prioridad de la industria exportadora es garantizar la continuidad del suministro y mantener la presencia del banano ecuatoriano en los mercados internacionales, mientras monitorea de cerca la evolución del conflicto y sus posibles repercusiones en la logística global.